Комментарий: Поэт, президент и Россия будущего

Поэтическое выступление Аманды Горман на инаугурации 46 президента США Джо Байдена порвало соцсети. Сотни тысяч подписались на ее Twitter и Instagram всего через несколько часов. Видео и фото юной афроамериканки в ярком желтом пальто за кафедрой на ступенях Капитолия распространили ведущие мировые медиа. Гипнотический перформанс завораживает. Слова задевают за живое. Конечно, у Аманды есть и критики, и хейтеры. Но я сейчас хочу сказать не столько про нее, сколько про нас.

Александр Дельфинов

Представляете себе поэтические чтения на инаугурации Путина? Медведева? Ельцина? Нет, вместе им не сойтись - современным молодым поэтам и золоченому официозу кремлевских ритуалов с обязательным военным парадом. "Поэт в России - больше, чем поэт", - сия штампованная цитата если и намекала на особый статус поэта, то, кажется, Россию пора сменить на Америку. Впрочем, и русский перевод стихотворения Горман стремительно разлетелся по сети. По крайней мере в моем "фейсбучном пузыре" все обсуждали именно ее эффектную разговорную поэзию (spoken poetry), а не новое платье Леди Гаги, тоже принимавшей участие в инаугурации Байдена.

Инаугуральные поэмы

Традиция инаугуральных стихотворений вовсе не обыденна в США. Она связана со вступлением в должность всего четырех президентов-демократов. Мне кажется важным назвать всех поименно. В 1961 году 44-летний Джон Кеннеди впервые пригласил тогда уже 86-летнего Роберта Фроста. Живой классик с вполне пуританским пафосом прочитал короткое стихотворение "Истинный дар" (The Gift Outright), которое сам называл "историей Соединенных Штатов в дюжине строк":

Мы эту землю получили раньше

Чем стали ей принадлежать. Столетье

Мы были ей чужими, хоть она

Принадлежала нам…

(Перевод В. Бетаки)

Лишь через 30 с лишним лет у Билла Клинтона выступила Майя Энджелоу: как и Горман - афроамериканка, как и Фрост - значительно старше первого лица. Клинтон остался на второй срок, и в 1997 году на его второй инаугурации читал стихотворение Миллер Уильямс. В 2009 году у Барака Обамы выступала Элизабет Александер. А четыре года спустя Обама пригласил Ричарда Бланко - это был первый поэт чуть помладше президента. Наконец, в 2021 году 78-летний Джо Байден зовет 22-летнюю Аманду Горман. Разница в возрасте даже больше, чем между Фростом и Кеннеди - только в обратной связи. Новое поколение. Новая поэзия. Новая Америка?

Поэт и власть

Поэт и властитель связаны - это как раз довольно древняя традиция. В Х веке скандинавский скальд старательно слагал вису конунгу - не понравится, могут голову срубить. "Богоподобная царевна" - так обращается Державин к своей "Фелице", но все понимают - к императрице Екатерине. Оду, кстати, впервые опубликовали в 1783 году без подписи - поэт опасался монаршего гнева. Но был в результате милостиво пожалован золотой табакеркой.

У поэта своя власть - он может и осмеять, и припечатать гневным словом. И вот Сталин в 1934 году звонит Пастернаку, чтобы обсудить судьбу арестованного Мандельштама, уже написавшего про жирные пальцы и тараканьи усищи "кремлевского горца". Неизвестно, успел ли к тому моменту вождь и отец народов прочитать злую эпиграмму в свой адрес, но история телефонной беседы тирана с поэтом - одна из ключевых в ХХ веке.

А вот в XXI веке все как-то поплыло... Не Державин и не Пушкин адресуют поэмы властвующей персоне, а Бастрыкин слагает вирши про Навального да Рогозин - песенки про космос. Власть в России токсична. Поэты ее сторонятся, как чумы. В том числе - многие из "патриотического лагеря". Чувства большой части населения идеально описаны анонимным двустишием, которое недавно процитировала Аня "Умка" Герасимова: "Они хотят попасть во власть, // А мы на них хотели класть". Кажется, политическое удаляется от поэтического даже дальше, чем в советское время. Не то что в США.

"Холм, куда мы взойдем"

Старик Фрост был поэтическим консультантом Библиотеки Конгресса - в наши дни это называется "поэт-лауреат США" (в 1991 году им стал Бродский). Это почетный временный статус, восходящий к британскому пожизненному званию: в Соединенном Королевстве монарх назначал поэтов-лауреатов начиная с XVII века. Ныне американский поэт-лауреат не обязан никого хвалить, но символически являет собой значимость поэтических искусств для государства. Причем свои поэты-лауреаты есть и в отдельных штатах, и даже в городах. Аманда Горман в 2017 году стала первой в США Национальной молодежной поэтессой-лауреаткой. Ее, гражданскую активистку, феминистку, социолога с гарвардской степенью, не случайно позвали к Байдену.

Да, в своем экспрессивном, пронизанном аллитерациями и внутренними рифмами тексте она отзывается на события 6 января (захват Капитолия и т.д.), но не только. Как магическое заклинание, Аманда Горман провозглашает, пожалуй, программную цель не просто для администрации Байдена, а для сегодняшней расколотой Америки:

Если наше намерение - соответствовать времени,

Не молния меча скользнет из тьмы,

Но те мосты, что проложили мы

Туда, где земли, что обещаны,

И холм, куда взойдем, если рискнем,

Ведь быть американцем - не просто данная в наследство честь.

Есть путь, что в прошлом мы прошли, есть то, что исправляем здесь.

(Перевод автора комментария)

"Холм, куда мы взойдем" (The Hill We Climb) - так называется ее стихотворение. Конечно, это капитолийский холм, но и библейская гора Фавор, и свет преображения, просиявший там. Удивительно: в оригинальном тексте я не слышу ни иронии, ни натужного пафоса, он - простыми словами о чем-то глубинно важном. Нет гневных обличений и вскрытых язв, зато есть несколько неожиданное, простое и мощное ощущение захватывающего потока времени.

Роберт Фрост в 1960-е призывал президента - и жителей США - ощутить свои корни, сойти, так сказать, с небес на землю. Но Аманда Горман зовет к новым высотам гражданского примирения и созидания. Услышат ли ее послание? Оно ведь - не только для Америки. Но и для прекрасной России будущего. Где, хотелось бы верить, на инаугурации нового президента однажды прозвучит пронзительное и нужное стихотворение по-русски.

Автор: Александр Дельфинов - поэт и журналист.

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