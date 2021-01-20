Комментарий: Поэт, президент и Россия будущего

На инаугурации Джо Байдена выступила 22-летняя поэтесса Аманда Горман. Ее стихотворное послание актуально не только для Америки, считает Александр Дельфинов.
Поэтическое выступление Аманды Горман на инаугурации 46 президента США Джо Байдена порвало соцсети. Сотни тысяч подписались на ее Twitter и Instagram всего через несколько часов. Видео и фото юной афроамериканки в ярком желтом пальто за кафедрой на ступенях Капитолия распространили ведущие мировые медиа. Гипнотический перформанс завораживает. Слова задевают за живое. Конечно, у Аманды есть и критики, и хейтеры. Но я сейчас хочу сказать не столько про нее, сколько про нас.
Представляете себе поэтические чтения на инаугурации Путина? Медведева? Ельцина? Нет, вместе им не сойтись - современным молодым поэтам и золоченому официозу кремлевских ритуалов с обязательным военным парадом. "Поэт в России - больше, чем поэт", - сия штампованная цитата если и намекала на особый статус поэта, то, кажется, Россию пора сменить на Америку. Впрочем, и русский перевод стихотворения Горман стремительно разлетелся по сети. По крайней мере в моем "фейсбучном пузыре" все обсуждали именно ее эффектную разговорную поэзию (spoken poetry), а не новое платье Леди Гаги, тоже принимавшей участие в инаугурации Байдена.
Традиция инаугуральных стихотворений вовсе не обыденна в США. Она связана со вступлением в должность всего четырех президентов-демократов. Мне кажется важным назвать всех поименно. В 1961 году 44-летний Джон Кеннеди впервые пригласил тогда уже 86-летнего Роберта Фроста. Живой классик с вполне пуританским пафосом прочитал короткое стихотворение "Истинный дар" (The Gift Outright), которое сам называл "историей Соединенных Штатов в дюжине строк":
Мы эту землю получили раньше
Чем стали ей принадлежать. Столетье
Мы были ей чужими, хоть она
Принадлежала нам…
(Перевод В. Бетаки)
Лишь через 30 с лишним лет у Билла Клинтона выступила Майя Энджелоу: как и Горман - афроамериканка, как и Фрост - значительно старше первого лица. Клинтон остался на второй срок, и в 1997 году на его второй инаугурации читал стихотворение Миллер Уильямс. В 2009 году у Барака Обамы выступала Элизабет Александер. А четыре года спустя Обама пригласил Ричарда Бланко - это был первый поэт чуть помладше президента. Наконец, в 2021 году 78-летний Джо Байден зовет 22-летнюю Аманду Горман. Разница в возрасте даже больше, чем между Фростом и Кеннеди - только в обратной связи. Новое поколение. Новая поэзия. Новая Америка?
Поэт и властитель связаны - это как раз довольно древняя традиция. В Х веке скандинавский скальд старательно слагал вису конунгу - не понравится, могут голову срубить. "Богоподобная царевна" - так обращается Державин к своей "Фелице", но все понимают - к императрице Екатерине. Оду, кстати, впервые опубликовали в 1783 году без подписи - поэт опасался монаршего гнева. Но был в результате милостиво пожалован золотой табакеркой.
У поэта своя власть - он может и осмеять, и припечатать гневным словом. И вот Сталин в 1934 году звонит Пастернаку, чтобы обсудить судьбу арестованного Мандельштама, уже написавшего про жирные пальцы и тараканьи усищи "кремлевского горца". Неизвестно, успел ли к тому моменту вождь и отец народов прочитать злую эпиграмму в свой адрес, но история телефонной беседы тирана с поэтом - одна из ключевых в ХХ веке.
А вот в XXI веке все как-то поплыло... Не Державин и не Пушкин адресуют поэмы властвующей персоне, а Бастрыкин слагает вирши про Навального да Рогозин - песенки про космос. Власть в России токсична. Поэты ее сторонятся, как чумы. В том числе - многие из "патриотического лагеря". Чувства большой части населения идеально описаны анонимным двустишием, которое недавно процитировала Аня "Умка" Герасимова: "Они хотят попасть во власть, // А мы на них хотели класть". Кажется, политическое удаляется от поэтического даже дальше, чем в советское время. Не то что в США.
Старик Фрост был поэтическим консультантом Библиотеки Конгресса - в наши дни это называется "поэт-лауреат США" (в 1991 году им стал Бродский). Это почетный временный статус, восходящий к британскому пожизненному званию: в Соединенном Королевстве монарх назначал поэтов-лауреатов начиная с XVII века. Ныне американский поэт-лауреат не обязан никого хвалить, но символически являет собой значимость поэтических искусств для государства. Причем свои поэты-лауреаты есть и в отдельных штатах, и даже в городах. Аманда Горман в 2017 году стала первой в США Национальной молодежной поэтессой-лауреаткой. Ее, гражданскую активистку, феминистку, социолога с гарвардской степенью, не случайно позвали к Байдену.
Да, в своем экспрессивном, пронизанном аллитерациями и внутренними рифмами тексте она отзывается на события 6 января (захват Капитолия и т.д.), но не только. Как магическое заклинание, Аманда Горман провозглашает, пожалуй, программную цель не просто для администрации Байдена, а для сегодняшней расколотой Америки:
Если наше намерение - соответствовать времени,
Не молния меча скользнет из тьмы,
Но те мосты, что проложили мы
Туда, где земли, что обещаны,
И холм, куда взойдем, если рискнем,
Ведь быть американцем - не просто данная в наследство честь.
Есть путь, что в прошлом мы прошли, есть то, что исправляем здесь.
(Перевод автора комментария)
"Холм, куда мы взойдем" (The Hill We Climb) - так называется ее стихотворение. Конечно, это капитолийский холм, но и библейская гора Фавор, и свет преображения, просиявший там. Удивительно: в оригинальном тексте я не слышу ни иронии, ни натужного пафоса, он - простыми словами о чем-то глубинно важном. Нет гневных обличений и вскрытых язв, зато есть несколько неожиданное, простое и мощное ощущение захватывающего потока времени.
Роберт Фрост в 1960-е призывал президента - и жителей США - ощутить свои корни, сойти, так сказать, с небес на землю. Но Аманда Горман зовет к новым высотам гражданского примирения и созидания. Услышат ли ее послание? Оно ведь - не только для Америки. Но и для прекрасной России будущего. Где, хотелось бы верить, на инаугурации нового президента однажды прозвучит пронзительное и нужное стихотворение по-русски.
Автор: Александр Дельфинов - поэт и журналист.
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