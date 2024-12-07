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АдГ выдвинет Алис Вайдель кандидатом в канцлеры Германии

Александра Иванова
7 декабря 2024 г.

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" впервые с момента своего основания в 2013 году выдвинет кандидата на должность канцлера ФРГ.

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Сопредседательница АдГ Алис Вайдель на пресс-конференции в Берлине, 7 декабря 2024 года
Сопредседательница АдГ Алис Вайдель на пресс-конференции в БерлинеФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Сопредседательница правопопулистской "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель (Alice Weidel) станет кандидатом этой партии на пост канцлера ФРГ на выборах в бундестаг, намеченных на 23 февраля 2025 года. "В опросах мы являемся второй по уровню поддержки силой на федеральном уровне, и, исходя из этого, мы четко предъявляем свой запрос на участие в правительстве", - заявила 45-летний политик в субботу, 7 декабря, на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем партии - Тино Хрупаллой (Tino Chrupalla).

АдГ впервые со времени своего основания 12 лет назад (в 2013 году. - Ред.) выдвигает своего кандидата в канцлеры ФРГ, и это "великий день" для партии и для Германии, подчеркнула Вайдель.

Ожидается, что официальное выдвижение Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ от "Альтернативы для Германии" состоится на партийном съезде в саксонском городе Риза в январе 2025 года.

Шансы АдГ на выборах в бундестаг

Комментируя планы партии выдвинуть Алис Вайдель кандидатом в канцлеры ФРГ, Тино Хрупалла заявил 7 декабря, что партия намерена вступить в избирательную борьбу "как команда с нападающей (футболисткой. - Ред.)".

На федеральном уровне популярность АдГ составляет сейчас 18-19%, это второе место после блока Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), рейтинг которого составляет 32-33%, напоминает агентство dpa. При этом выдвижение партией кандидата в канцлеры имеет, скорее, символический характер, поскольку ни одна из других  партий не готова вступать с АдГ в коалицию.

Подозрение в экстремизме

С марта 2022 года "Альтернатива для Германии" находится под официальным подозрением в экстремизме и в связи с этим - под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции (BfV). В апреле 2023 года BfV, с 2019 года наблюдавшее за молодежным движением партии - "Молодой альтернативой", - отнесло его на федеральном уровне к числу организаций определенно правоэкстремистской направленности. Тот же статус имеют земельные объединения "Молодой альтернативы" в Бранденбурге, Тюрингии, Саксонии и Саксонии-Анхальт.

3 декабря АдГ сообщила о намерении распустить свою нынешнюю  молодежную организацию на партийном съезде в январе 2025 года, то есть еще до выборов в бундестаг, и создать новую.

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