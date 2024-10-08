Альпийские луга в Баварии - история и традиции

Alm, Alp, Alpe или Alb - так в разных южных регионах Германии называют летние горные пастбища для домашнего скота. Подавляющее большинство немецких расположено в Баварии - в общей сложности около 1400 альпийских лугов, находящихся в государственной, кооперативной или частной собственности.

В теплое время года на горных лугах в Баварии пасется около пяти тысяч молочных коров, более сорока тысяч бычков, несколько тысяч овец и коз, а также сотни лошадей, что очень немного по сравнению с альпийскими регионами в других странах Европы.

Альпийские пастбища - высота и возраст

Без таких пастбищ невозможно себе представить этот культурный ландшафт, начавший формироваться еще во времена кельтов несколько тысяч лет назад. Причем самые старые из ныне существующих горных пастбищ в Баварии находятся на самой большой высоте - до 2400 метров над уровнем моря. Нижняя граница проходит примерно на 600-метровой отметке.

Горное пастбище и пастушья хижина в Альгое на раскрашенной фотографии около 1905 года Фото: Öst. Volkshochschularchi/brandstaetter images/picture alliance

Особый интерес для тех, кто любит знакомиться с разными народными традициями, эти места представляют в сентябре-октябре, когда пастухи перегоняют стада обратно в долины на зимовку после нескольких месяцев, проведенных на горных пастбищах.

Обычно стада состоят из животных разных владельцев. После возращения в долины животных разбивают на группы, чтобы вернуть хозяевам - развести по зимним стойлам. Для этих фермерских традиций существуют специальные немецкие термины - альмабтриб (Almabtrieb) и фишайд (Viehscheid). Осенний перегон - красочный праздник, имеющий очень давние традиции. Как это происходило раньше и происходит сейчас, смотрите в нашей фотогалерее.

Альмабтриб и фишайд. Фотогалерея

Такие пастбища являются характерными для альпийских регионов Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Франции. В Германии площадь всех здешних высокогорных районов составляет всего лишь два процента от территории страны, поэтому они имеют особое значение как для туризма, так и для сохранения традиционных форм животноводства. Одним из самых известных продуктов этого региона является баварский традиционный сыр из Альгоя - Allgäuer Bergkäse.

Природная ценность и значение для туризма

На альпийских лугах лето в Германии проводит лишь каждая двухсотая корова или бычок - из более чем 10-миллонного общего поголовья. Сами эти пастбища являются очень разнообразными и богатыми биотопами, сохранение которых входит в число задач, которые выполняют местные фермеры.

В Баварии около или посреди горных пастбищ расположено более сотни горных отелей и гостиниц , примерно столько же охотничьих домиков, десятки небольших пансионов и многочисленные станции разных канатных дорог. По данным земельного министерства сельского хозяйства, например, в окрестностях курорта Гармиш-Партенкирхен или Восточном Альгое отели, гостиницы или пансионы есть на каждом втором альме, около Берхтесгадена - на каждом четвертом. Летом здесь отдыхают любители природы и пешего туризма, зимой - лыжных видов спорта, так как в это время года многие горные пастбища превращаются в склоны для спуска.

Альпийский луг осенью около Бад-Хинделанга Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance

История возникновения

Существует две версии происхождения современных названий Alm или Alp. Первая связана с латинским словом "alpis" - высотное пастбище в горах. Вторая указывает на традиции использования таких пастбищ здешними общинами в качестве так называемых альмендов ("Allmende") - земельных угодий в общем пользовании.

Историки говорят о трех периодах возникновения альмов в Баварских Альпах. Самые первые появились около пяти тысяч лет назад. Этот первый период закончился примерно 1200 лет назад во времена императора Карла Великого (747-814). Возраст альпийских пастбищ, леса под которые были вырублены во второй период, составляет от 500 до 1200 лет. Альмов третьего периода - от 200 до 500 лет. Причем число пастбищ постоянно менялось - появлялись новые, но одновременно зарастали старые, которыми прекращали пользоваться, в том числе, из-за изменения климатических условий.