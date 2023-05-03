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Алексей Навальный в колонии
Алексей Навальный в колонииФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГермания

Алексею Навальный - лауреат Премии имени Гюнтера Вальраффа

Сергей Ромашенко
21 мин. назад

Высокую награду российскому оппозиционеру присудила радиостанция Deutschlandfunk в Кельне. Поскольку сам Навальный находится в колонии, премия была передана представителю Фонда Навального.

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Российский юрист, публицист и правозащитник Алексей Навальный стал лауреатом Премии имени Гюнтера Вальраффа за свободу слова за 2023 год. Главный редактор радиостанции Deutschlandfunk Биргит Венциен (Birgit Wentzien) в своей речи по случаю присуждения премии в среду, 3 мая, в Кельне высоко оценила расследовательскую деятельность Навального.

"Публикации Алексея Навального и его соратников из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) - не преступления, а расследования. Эти публикации показывают, что за высокими стенами в "системе Путина" скрываются коррупция и тайные богатства", - сказала Венциен.

Премия передана соратнику Навального

Поскольку сам Навальный в настоящее время находится в колонии, премию в размере пяти тысяч евро была передана его соратнику по ФБК Георгию Албурову. В своей ответной речи Албуров отметил, насколько трудно стало заниматься независимой политикой и проводить расследования в России после начала войны в Украине.

"Многие наши коллеги и друзья находятся в тюрьме из-за личных и политических взглядов", - сказал он, добавив, что именно поэтому поддержка играет столь важную роль. Сам Навальный сейчас находится в колонии почти в полной изоляции, его состояние здоровья критическое, заявил Албуров.

Журналист расследователь Гюнтер Вальрафф подчеркнул, что для Навального участие всего мира в его судьбе не только оказывает поддержку, но и, возможно, является гарантией его выживания.

"Своей публицистической и расследовательской деятельностью он навлек на себя гнев со стороны президента РФ Владимира Путина, поскольку Навальный раскрыл скандалы, кумовство и коррупцию в России", - отметило жюри Премии имени Гюнтера Вальраффа.

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