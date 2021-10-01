 Алексей Навальный удостоен в Польше премии ″Рыцарь свободы″ | Новости из Германии о Европе | DW | 01.10.2021

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Европа

Алексей Навальный удостоен в Польше премии "Рыцарь свободы"

Премию "Рыцарь свободы" фонд имени Казимира Пулаского присудил Навальному за его "выдающиеся усилия по продвижению демократических ценностей в России". Оппозиционер находится в заключении, награду примут его соратники.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный (фото из архива)

Алексей Навальный (фото из архива)

Российский оппозиционер Алексей Навальный стал лауреатом премии "Рыцарь свободы", которую польский Фонд имени Казимира Пулаского присуждает ежегодно с 2005 года. Навальный награжден в знак признания его "выдающихся усилий по продвижению демократических ценностей в России, многолетней преданности делу привнесения в российскую государственную систему таких ценностей, как свобода, справедливость, уважение к закону и подотчетность", указывается в сообщении фонда, обнародованном 30 сентября.

Церемония награждения пройдет в Варшаве 5 октября, во время Варшавского форума по безопасности, на который ежегодно приезжают представители Европейского Союза и стран НАТО. За отбывающего заключение Алексея Навального награду примут его соратники Владимир Милов и Леонид Волков. Ее вручит бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, один из лауреатов премии "Рыцарь свободы" прошлых лет.

Чем известен Фонд имени Казимира Пулаского

Фонд имени Казимира Пулаского - польский аналитический центр, специализирующийся в вопросах внешней политики и международной безопасности. В его состав входят более 60 (в настоящее время - 70) экспертов, их исследования касаются главным образом трансатлантического пространства, а также России и постсоветских государств.

Казимир Михал Владислав Виктор Пулаский - участник борьбы за свободу двух народов: польского и американского, был одним из руководителей и маршалок Барской конфедерации, генералом континентальной армии в войне за независимость США. Считается "отцом американской кавалерии".

Премию "Рыцарь свободы" Фонд имени Казимира Пулаского присуждает ежегодно с 2005 года. Как указывает учредитель награды, ею удостаивают лиц, внесших "значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире". Большинство лауреатов премии - видные политики, в частности президенты и премьер-министры европейских стран или бывшие генеральные секретари НАТО. Премией были награждены также экс-глава российской нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский и белорусский оппозиционер Александр Милинкевич.

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