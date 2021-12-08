Алексей Навальный подал пятый иск к колонии в Покрове

Российский оппозиционер Алексей Навальный подал новый, уже пятый по счету иск к руководству исправительной колонии №2 (ИК-2) в Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание. Информация об этом появилась в среду, 8 декабря, в картотеке Петушинского районного суда Владимирской области.

В этом заявлении Навальный оспаривает действия администрации колонии, но иск не связан с ненадлежащими условиями содержания. Конкретные требования оппозиционера пока не известны.

Исковые заявления Навального

В конце ноября Навальный подал иск к администрации ИК-2, оспаривая его постановку на профилактический учет как склонного к экстремизму и терроризму.

До этого оппозиционер трижды судился с руководством колонии. Первые два иска - об отказе в выдаче ему купленных книг и цензуре выписываемых газет - он отозвал после выполнения его требований. Еще один иск касался постановки Навального на учет как склонного к побегу. Суд ему отказал, а апелляция была отклонена.

Алексей Навальный также подавал в суд на руководство покровской колонии из-за того, что та запретила его адвокатам приносить телефоны на встречи с ним. После того как суд отклонил его претензии, оппозиционер подал еще один иск.

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