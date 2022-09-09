Арестович: ВСУ загнали россиян в ловушку

На 199-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы,10 сентября (время московское).

++01.05++

В Мелитополе вечером 9 сентября были слышны звуки взрывов и стрельбы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале городской голова Иван Федоров . Судя по публикации, звуки взрывов и стрельбы раздались около 23.45, подробности выясняют. "ВСУ желают оккупантам недоброй ночи", - написал мэр Мелитополя.

Алексей Арестович рассказал о ловушке для российских военных

++00.10++

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на южном направлении загнали российские подразделения в ловушку. Об этом в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович . По его словам, в результате операции около 25 батальонных тактических групп российской армии оказались в окружении. По словам Арестовича, безнадежно запертой оказалась "лучшая мотивированная пехота" оккупантов.

Хроника событий 9 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: