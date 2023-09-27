Навального на год перевели в единое помещение камерного типа

Оппозиционный политик отбывает срок в исправительной колонии во Владимирской области по ряду уголовных дел. Перевод в единое помещение камерного типа является самой строгой мерой изоляции осужденных.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок по ряду уголовных дел в исправительной колонии во Владимирской области, переведен в единое помещение камерного типа на 12 месяцев. Об этом сообщается в соцсетях политика в среду, 27 сентября. Названная мера изоляции осужденных является наиболее строгой.

Накануне Навального после апелляции по экстремистскому делу отвели на комиссию и объявили о переводе, указывается в Telegram-канале оппозиционера. Решение принято "в связи с моей неисправимостью", указал политик. "Чувствую себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему", - добавил он.

Несколько уголовных дел в отношении Навального

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". Его задержали в московском аэропорту. Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании 2 февраля 2021 года заменил политику условное наказание по делу косметической компании "Ив Роше" на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Позже стало известно о новых уголовных делах в отношении оппозиционера. В марте 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил политика к 9 годам колонии строгого режима по статьям об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В августе 2023-го Московский городской суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, каковым по утверждению властей являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

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