  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Навального на год перевели в единое помещение камерного типа

Павел Мыльников
27 сентября 2023 г.

Оппозиционный политик отбывает срок в исправительной колонии во Владимирской области по ряду уголовных дел. Перевод в единое помещение камерного типа является самой строгой мерой изоляции осужденных.

https://p.dw.com/p/4WskQ
Алексей Навальный во время оглашения приговора
Алексей Навальный на слушании в колонии (август 2023 года)Фото: Russian Federal Penitentiary Service/AP/picture alliance

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий срок по ряду уголовных дел в исправительной колонии во Владимирской области, переведен в единое помещение камерного типа на 12 месяцев. Об этом сообщается в соцсетях политика в среду, 27 сентября. Названная мера изоляции осужденных является наиболее строгой.

Накануне Навального после апелляции по экстремистскому делу отвели на комиссию и объявили о переводе, указывается в Telegram-канале оппозиционера. Решение принято "в связи с моей неисправимостью", указал политик. "Чувствую себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему", - добавил он.

Несколько уголовных дел в отношении Навального

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". Его задержали в московском аэропорту. Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании 2 февраля 2021 года заменил политику условное наказание по делу косметической компании "Ив Роше" на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Позже стало известно о новых уголовных делах в отношении оппозиционера. В марте 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил политика к 9 годам колонии строгого режима по статьям об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В августе 2023-го Московский городской суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, каковым по утверждению властей являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

Смотрите также:

В Берлине прошел антипутинский марш

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Алексей Навальный во время оглашения приговора

Персональный политзаключенный Путина: Реакции на приговор Навальному

Персональный политзаключенный Путина: Реакции на приговор Навальному

Политика Алексея Навального, который уже отбывает срок в российской колонии, приговорили к еще 19 годам по делу об экстремизме. DW собрала первые реакции на приговор.
Политика4 августа 2023 г.
external

С плакатом на Красной площади: почему активисты выходят в России в поддержку Навального

С плакатом на Красной площади: почему активисты выходят в России в поддержку Навального

Свыше 100 человек задержали в день рождения Алексея Навального. Внимание полиции привлекали и активисты, и случайные прохожие. Задерживали за плакаты, шарики и надписи на одежде. Репортаж DW.
Политика8 июня 2023 г.02:24 мин.
external

Соратник Навального: Кремль мастерит новое гигантское дело с десятками фигурантов в стиле 1930-х (21.06.2022)

Соратник Навального: Кремль мастерит новое гигантское дело с десятками фигурантов в стиле 1930-х (21.06.2022)

Зачем Владимиру Путину война? Есть ли в РФ место протестным настроениям? С чем связан перевод Алексея Навального из одной колонии в другую? Насколько фильмы-расследования про коррупцию Путина и его окружения меняют настроения в обществе? На эти и другие вопросы ответил известный критик Кремля Леонид Волков в студии DW.
Политика21 июня 2022 г.16:53 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Рубен Варданян, 2019 год

Экс-"премьер" НКР Варданян задержан военными Азербайджана

Конфликты27 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Взрыв Каховской ГЭС и нехватка воды в регионе

Взрыв Каховской ГЭС и нехватка воды в регионе

Природа и окружающая среда27 сентября 2023 г.03:37 мин.
Роберто Касануэва

Депортированный из Беларуси кубинец выиграл суд в Литве

Депортированный из Беларуси кубинец выиграл суд в Литве

Общество27 сентября 2023 г.
Антон Долин

Антон Долин: Для "Оскара" у кино из России - короткие лапы

Антон Долин: Для "Оскара" у кино из России - короткие лапы

Культура27 сентября 2023 г.
Зонтик в цветах немецкого флага

Есть ли еще различия между востоком и западом Германии?

Есть ли еще различия между востоком и западом Германии?

Общество27 сентября 2023 г.
Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии Испании

Новый Вавилон в парламенте Испании?

Новый Вавилон в парламенте Испании?

Политика27 сентября 2023 г.
Новый смартфон китайского концерна Huawei

Новый чип из КНР? Загадочная находка в китайском смартфоне

Новый чип из КНР? Загадочная находка в китайском смартфоне

Технологии27 сентября 2023 г.
На главную страницу