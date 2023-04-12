Алексея Москалева экстрадировали из Беларуси в Россию
Дмитрий Вачедин
28 мин. назад
Алексея Москалева, подвергшегося преследованиям из-за антивоенного рисунка его дочери, экстрадировали в Россию. По всей видимости, он пытался сбежать из страны, но добрался только до Беларуси.
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Задержанного в Минске жителя Тульской области Алексея Москалева, подвергшегося преследованиям из-за антивоенного рисунка его дочери, экстрадировали в Россию. Об этом в среду, 12 апреля, сообщило издание "ОВД-Инфо", ссылаясь на местного правозащитника, который попытался навестить Алексея в тюрьме № 8 в Жодино.
Сотрудники в тюрьме отказались комментировать журналистам информацию о местонахождении Москалева. Его адвокат Владимир Билиенко также не получил никакой информации об экстрадиции своего доверителя.
Преследования из-за рисунка
Алексей Москалев - отец шестиклассницы Маши Москалевой, которая в своей школе нарисовала антивоенный рисунок с надписями "Нет войне" и "Слава Украине". После этого на Москалева составили протокол о "дискредитации" армии из-за комментариев в соцсети "Одноклассники", а в декабре 2022 года - завели уголовное дело о повторной "дискредитации".
В марте 2023 года Москалев был приговорен к двум годам колонии, но сбежал из-под домашнего ареста и через несколько дней был задержан в Минске. Белорусские силовики предположительно нашли его из-за того, что он включил мобильный телефон.
Машу Москалеву сначала забрали в приют, а 5 апреля отдали матери, которую она до этого не видела около 4 лет.