Александра Попп вновь стала в Германии футболисткой года
Капитан женской сборной Германии по футболу Александра Попп (Alexandra Popp) в воскресенье, 27 августа, получила титул футболистки года на родине. Это уже третье подобное достижение в карьере 32-летней спортсменки.
Ранее титул футболистки года, присуждаемый по итогам голосования представителей спортивной прессы, организуемого еженедельником Kicker, Попп получала в 2014 и 2016 годах. На этот раз за нее было отдано 257 голосов, что позволило девушке с большим отрывом обойти свою коллегу по клубу Wolfsburg Лену Оберсдорф (Lena Obersdorf) и представительницу мюнхенского клуба "Бавария", футболистку года-2022 Леу Шюллер (Lea Schüller).
Шесть голов на женском ЧЕ-2022
Как заявила сама Попп, награда стала признанием ее достижений за последние 12 месяцев. В 2022 году, во время проходившего в Англии чемпионата Европы по футболу среди женщин, капитан немецкой сборной записала на свой счет 6 голов, однако пропустила из-за травмы финал, где бундестим и проиграла хозяйкам первенства.
В 2023 году женская сборная Германии по футболу, возглавляемая Александрой Попп, впервые в своей истории вылетела с чемпионата мира в групповой фазе.
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