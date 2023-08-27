Александра Попп вновь стала в Германии футболисткой года

По словам капитана женской сборной ФРГ по футболу Попп, награда стала признанием ее достижений за последние 12 месяцев. На ЧМ-2023 среди женщин бундестим не вышла из группы.

Капитан женской сборной Германии по футболу Александра Попп (Alexandra Popp) в воскресенье, 27 августа, получила титул футболистки года на родине. Это уже третье подобное достижение в карьере 32-летней спортсменки.

Ранее титул футболистки года, присуждаемый по итогам голосования представителей спортивной прессы, организуемого еженедельником Kicker, Попп получала в 2014 и 2016 годах. На этот раз за нее было отдано 257 голосов, что позволило девушке с большим отрывом обойти свою коллегу по клубу Wolfsburg Лену Оберсдорф (Lena Obersdorf) и представительницу мюнхенского клуба "Бавария", футболистку года-2022 Леу Шюллер (Lea Schüller).

Шесть голов на женском ЧЕ-2022

Как заявила сама Попп, награда стала признанием ее достижений за последние 12 месяцев. В 2022 году, во время проходившего в Англии чемпионата Европы по футболу среди женщин, капитан немецкой сборной записала на свой счет 6 голов, однако пропустила из-за травмы финал, где бундестим и проиграла хозяйкам первенства.

В 2023 году женская сборная Германии по футболу, возглавляемая Александрой Попп, впервые в своей истории вылетела с чемпионата мира в групповой фазе.

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