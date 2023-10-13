Александр Сокуров: Минкульт РФ запретил показ "Сказки"

Запланированный на 15 октября показ фильма "Сказка" на международном фестивале КАРО.Арт в Москве запрещен Минкультом, заявил режиссер.

Министерство культуры России запретило показ фильма "Сказка" режиссера Александра Сокурова на международном фестивале КАРО.Арт в Москве. Об этом сам режиссер сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 13 октября.

Как следует из сообщения Сокурова, ему неизвестно, почему запланированный на 15 октября показ фильма был запрещен. "Сейчас мы пытаемся выяснить мотивировки. Предстоят большие проблемы в жизни - как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу. Время моей жизни опять остановилось", - прокомментировал запрет режиссер.

Сокуров предположил, что в будущем Минкульт откажется выдавать фильму прокатное удостверение и введет "негласный запрет" на показ всех его работ.

Главные герои фильма: Гитлер, Сталин, Муссолини и Черчилль в аду

"Я не просто протестую против цензуры - я заявляю протест против нарушения моего конституционного права свободного общения моих произведений с соотечественниками", - подчеркнул режиссер.

Премьера "Сказки" прошла на кинофестивале в Локарно в августе 2022 года. Картину показывали на множестве других мировых фестивалей. Главные герои картины: Иосиф Сталин, Адольф Гитлер (Adolf Hitler), Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль, которые встречаются в аду.

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