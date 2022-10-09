Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен лидирует с большим отрывом на выборах главы австрийского государства, проходящих в воскресенье, 9 октября. Согласно экзитполу социологического института Sora, проведенного по заказу общественно-правовой медиакомпании ORF, он набирает 55,5 процента голосов.
Для победы в первом туре претенденту на пост президента Австрии необходимо набрать более 50 процентов голосов.
Ближайший соперник - правый популист Розенкранц
Кроме Ван дер Беллена, выступавшего на выборах как независимый кандидат, на пост главы австрийского государства претендуют еще шесть политиков. В предвыборных опросах австрийские избиратели отдавали предпочтения преимущественно Ван дер Беллену. На втором месте по симпатиям находился представитель правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц. По данным экзитпола SORA на вечер 9 октября, ему удалось в итоге получить поддержку 18,4 процента избирателей.
До cих пор всем президентам Австрии, выставлявшим свою кандидатуру на второй срок, удавалось одержать победу на выборах.
Избирательным правом в Австрии обладают 6,4 млн из 9 млн граждан. Официальный результат голосования на выборах президента республики объявят 10 октября. Ван дер Беллен занимает этот пост с января 2017 года.
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