Ван дер Беллен лидирует на выборах президента Австрии

Действующий президент Австрии, судя по по данным экзитполов, сохранит свою должность. Александер Ван дер Беллен набирает втрое больше голосов, чем правый популист Вальтер Розенкранц.

Действующий президент Австрии Александер Ван дер Беллен лидирует с большим отрывом на выборах главы австрийского государства, проходящих в воскресенье, 9 октября. Согласно экзитполу социологического института Sora, проведенного по заказу общественно-правовой медиакомпании ORF, он набирает 55,5 процента голосов.

Для победы в первом туре претенденту на пост президента Австрии необходимо набрать более 50 процентов голосов.

Ближайший соперник - правый популист Розенкранц

Кроме Ван дер Беллена, выступавшего на выборах как независимый кандидат, на пост главы австрийского государства претендуют еще шесть политиков. В предвыборных опросах австрийские избиратели отдавали предпочтения преимущественно Ван дер Беллену. На втором месте по симпатиям находился представитель правопопулистской Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц. По данным экзитпола SORA на вечер 9 октября, ему удалось в итоге получить поддержку 18,4 процента избирателей.

До cих пор всем президентам Австрии, выставлявшим свою кандидатуру на второй срок, удавалось одержать победу на выборах.

Избирательным правом в Австрии обладают 6,4 млн из 9 млн граждан. Официальный результат голосования на выборах президента республики объявят 10 октября. Ван дер Беллен занимает этот пост с января 2017 года.

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