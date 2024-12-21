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ПолитикаАлбания

Албания минимум на год заблокирует TikTok

Екатерина Венкина
21 декабря 2024 г.

По словам премьера Албании, мера по ограничению доступа к TikTok будет действовать с начала 2025 года.

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Эмблема TikTok
Эмблема TikTok (фото из архива)Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Власти Албании минимум на год ограничат доступ к китайской соцсети TikTok. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

На встрече в Тиране с албанскими учителями, родителями и психологами политик назвал сервис для размещения коротких видео "районным бандитом", заявив, что мера будет действовать с начала 2025 года.

"Мы закроем его (доступ. - Ред.) на год и начнем внедрять программы, которые послужат образованию учеников и помогут родителям следить за развитием своих детей", - заявил глава кабмина.

Заявления о блокировке соцсети последовали менее чем через месяц после того, как 14-летний ученик был убит, а еще один подросток ранен в результате драки возле школы в Тиране, которая началась с конфликта в соцсетях, напомнило агентство AFP.

Еврокомиссия запустила расследование в отношении платформы TikTok

Еврокомиссия в декабре начала расследование в отношении платформы TikTok. Ведомство подозревает, что соцсеть нарушает цифровое законодательство Евросоюза, так как с ее помощью на избирателей в странах-членах предположительно оказывается неправомерное воздействие. Ранее ведомство уже запустило процедуру проверки влияния контента TikTok на несовершеннолетних.

В начале декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, на которых ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску неожиданно набрал почти 23 процента голосов и прошел во второй тур. Джорджеску должен был в запланированном на 8 декабря втором туре выборов побороться с правой центристкой Еленой Ласкони. Социал-демократический премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, также баллотировавшийся на пост президента, неожиданно занял в первом туре лишь третье место и выбыл из гонки.

Решение об отмене результатов принято после того, как офис президента Румынии рассекретил разведданные, подтверждающие влияние на выборы в пользу пророссийского кандидата Джорджеску. В числе прочего упоминалась "партизанская" кампания на видеоплатформе TikTok с "манипулированными" инфлюенсерами и использованием алгоритмов, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью "агрессивных" гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии.

Китайская компания Bytedance, которой принадлежит TikTok, в свою очередь заявила, что предоставила Еврокомиссии всеобъемлющую информацию по указанным вопросам. В концерне утверждают, что в TikTok отсутствует оплаченная политическая реклама. Кроме того, в соцсети удаляют контент, нарушающий ее правила по борьбе с дезинформацией и разжиганием ненависти, подчеркнули в компании.

Австралийский закон о соцсетях

Ранее в Австралии приняли закон, запрещающий молодым людям до 16 лет регистрироваться в них. Как ожидается, он вступит в силу через год. В законе не перечислены соцсети, в которых будет введено ограничение по возрасту для регистрации, но по интерпретации СМИ, под ограничения не попадут только игровые сайты и мессенджеры, а также платформы, на которых можно не регистрироваться, вроде YouTube. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе утверждал, что закон необходим, чтобы защитить молодых людей от вреда, который наносят соцсети.

 

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