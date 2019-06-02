 ″Аквадискотека″ времен абсолютизма и другие дворцово-парковые причуды | Информация о Германии и советы туристам | DW | 29.01.2021

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По Германии

"Аквадискотека" времен абсолютизма и другие дворцово-парковые причуды

Для тех, кто в наше время строит дворцы, и, конечно, для туристов в Германии в парках разных резиденций прошлых веков можно найти много необычного и интересного.

  • Горный парк Вильгельмсхёэ, Кассель
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Правители времен просвещенного абсолютизма, монархи и князья других исторических эпох оставили после себя в Германии много разных архитектурных достопримечательностей. Некоторые из них не вписываются в рамки привычных представлений о дворцовой архитектуре и садово-парковом искусстве, до сих пор вызывая восхищение и удивление.

  • Горный парк Вильгельмсхёэ, Кассель
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Наше знакомство с такими немецкими диковинами и причудами начнем в Горном парке Вильгельмсхёэ в Касселе - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, рядом с которым меркнут любые современные воплощения водно-развлекательных фантазий. Здесь естественные силы природы проявляют себя во всей своей красе.

  • Горный парк Вильгельмсхёэ, Кассель

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этой достопримечательности на протяжении всего XVIII века. В результате здесь появились каскады фонтанов, английский ландшафтный парк и дворец в стиле классицизма. На самой высокой точке парка установлен монумент Геракла, созданный по примеру античных скульптур и ставший главным символом Касселя.

  • Вёрлицкий Везувий

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Из Гессена отправимся в Саксонию-Анхальт - в Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц, также включенное в список Всемирного наследия. Князь, правивший в этих местах несколько столетий назад, был очень большим любителем Италии и даже распорядился создать около своей резиденции действующую модель Везувия. Эта фотография была сделана во время показательного извержения вулкана в 2010 году.

  • Вёрлицкий Везувий
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Так он выглядит спящим в светлое время суток. К сожалению, традиционные пиротехнические представления здесь больше проводиться не будут. Решение приняли в 2020 году, так как они ставили под угрозу сохранность этого уникального исторического объекта: в конструкции после извержений появлялись трещины. Пиротехнику заменят световым шоу, без вибраций и эмиссий в атмосферу.

  • Синагога в Вёрлицком парке
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    В резиденциях немецких королей и князей, кончено же, имелись домовые католические или протестантские храмы - прямо во дворцах или где-то рядом. Однако на этом снимке из Вёрлицкого парка изображена синагога, построенная в виде древнеримского храма. Она была возведена по воле князя Леопольда III Фридриха Франца (1740-1817) для демонстрации религиозной толерантности.

  • Мечеть в парке Шветцингенского дворца
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Этот снимок сделан в баден-вюртембергском в Шветцингене, где в парке бывшей резиденции правителей Курпфальца находится мечеть, возведенная в конце XVIII века при курфюрсте Карле Теодоре (1724-1799). Она не предназначалась для религиозных обрядов и задумывалась исключительно в качестве символа открытости миру и веротерпимости. Это лишь маленький уголок парка - обширного и очень разнообразного.

  • Пирамида на воде в Бранице
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Древний Египет, конечно же, тоже интересовал немецкую знать прошлых веков. В парке, созданном в бранденбургском Бранице Германом фон Пюклер-Мускау (1785-1871), есть две пирамиды. Внутри этой, посреди озера, он захоронен. Граф вошел в историю как создатель еще одного парка - объекта Всемирного наследия, который находится в Бад-Мускау и является самым крупным английским парком в Центральной Европе.

  • Маяк в парке замка Морицбург
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Остаемся около воды, но переместимся в Саксонию. Выхода к морю она не имеет, но это не причина не построить здесь маяк. Этот маяк находится на Большом пруду в парке замка Морицбург. Был построен для имитации морских боев после того, как гостивший здесь граф Алексей Орлов впечатлил курфюрста Фридриха Августа I (1750-1827) рассказами о Чесменском сражении.

  • Линдерхоф
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Как же причуды баварского монарха Людвига II (1845-1886)? Про него мы не забыли. Правда, ограничимся лишь двумя примерами: подземным убежищем, где он погружался в свои сказочные миры; и мостиком, с которого любовался своим главным детищем - Нойшванштайном. "Грот Венеры" находится в парке замка Линдерхоф.

  • Нойшванштайн
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Вот и железный мостик Мариенбрюкке, названный в честь матери Людвига II - Марии Фридерики Прусской. Он был построен за несколько лет до начала возведения Нойшванштайна. Этот замок сейчас является одной из самых известных достопримечательностей всей Германии, но огромные траты на него в свое время стали одной из главных причин отстранения Людвига II от власти его баварским правительством.

  • Парк Сан-Суси, Потсдам
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    От баварского мостика - к прусскому чайному домику. Чайные домики и разные комнаты с драгоценным фарфором и шелковыми обоями особенно полюбились немецким правителям в эпоху рококо, когда одним из популярных стилистических приемов стало использование мотивов средневекового китайского искусства - шинуазри. Этот Китайский чайный домик построили в Потсдаме в парке Сан-Суси для Фридриха Великого.

  • Потсдам

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Чтобы достойно осмотреть достопримечательности Потсдама, нужно не менее недели. В связи с нашей темой внимание остановим на двух примерах. Этими искусственными "античными" развалинами 1748 года постройки прусский король Фридрих Великий мог любоваться во время прогулок около своего любимого дворца Сан-Суси, который виден здесь на заднем плане.

  • Римские купальни, Потсдам

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Прусские монархи вообще любили античность. Эти Римские купальни были возведены в парке Сан-Суси по распоряжению Фридриха Вильгельма IV (1795-1861), когда он был еще кронпринцем. Проект подготовил знаменитый архитектор Карл Фридрих Шинкель на основе эскизов наследника престола, очень любившего Италию и обладавшего большим художественным талантом.

  • Павлиний остров
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Павлины? Конечно, сами по себе эти диковинные птицы особой достопримечательностью не являются, чего не скажешь о целом Павлиньем острове, расположенном на озере Ванзе между Потсдамом и Берлином. История замка на этом острове тесно связана с именем графини Вильгельмины Лихтенау - любовницы короля Фридриха Вильгельма II (1744-1797), однако подарки правителей своим метрессам - это уже другая тема.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Горный парк Вильгельмсхёэ, Кассель
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Правители времен просвещенного абсолютизма, монархи и князья других исторических эпох оставили после себя в Германии много разных архитектурных достопримечательностей. Некоторые из них не вписываются в рамки привычных представлений о дворцовой архитектуре и садово-парковом искусстве, до сих пор вызывая восхищение и удивление.

  • Горный парк Вильгельмсхёэ, Кассель
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Наше знакомство с такими немецкими диковинами и причудами начнем в Горном парке Вильгельмсхёэ в Касселе - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, рядом с которым меркнут любые современные воплощения водно-развлекательных фантазий. Здесь естественные силы природы проявляют себя во всей своей красе.

  • Горный парк Вильгельмсхёэ, Кассель

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этой достопримечательности на протяжении всего XVIII века. В результате здесь появились каскады фонтанов, английский ландшафтный парк и дворец в стиле классицизма. На самой высокой точке парка установлен монумент Геракла, созданный по примеру античных скульптур и ставший главным символом Касселя.

  • Вёрлицкий Везувий

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Из Гессена отправимся в Саксонию-Анхальт - в Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц, также включенное в список Всемирного наследия. Князь, правивший в этих местах несколько столетий назад, был очень большим любителем Италии и даже распорядился создать около своей резиденции действующую модель Везувия. Эта фотография была сделана во время показательного извержения вулкана в 2010 году.

  • Вёрлицкий Везувий
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Так он выглядит спящим в светлое время суток. К сожалению, традиционные пиротехнические представления здесь больше проводиться не будут. Решение приняли в 2020 году, так как они ставили под угрозу сохранность этого уникального исторического объекта: в конструкции после извержений появлялись трещины. Пиротехнику заменят световым шоу, без вибраций и эмиссий в атмосферу.

  • Синагога в Вёрлицком парке
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    В резиденциях немецких королей и князей, кончено же, имелись домовые католические или протестантские храмы - прямо во дворцах или где-то рядом. Однако на этом снимке из Вёрлицкого парка изображена синагога, построенная в виде древнеримского храма. Она была возведена по воле князя Леопольда III Фридриха Франца (1740-1817) для демонстрации религиозной толерантности.

  • Мечеть в парке Шветцингенского дворца
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Этот снимок сделан в баден-вюртембергском в Шветцингене, где в парке бывшей резиденции правителей Курпфальца находится мечеть, возведенная в конце XVIII века при курфюрсте Карле Теодоре (1724-1799). Она не предназначалась для религиозных обрядов и задумывалась исключительно в качестве символа открытости миру и веротерпимости. Это лишь маленький уголок парка - обширного и очень разнообразного.

  • Пирамида на воде в Бранице
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Древний Египет, конечно же, тоже интересовал немецкую знать прошлых веков. В парке, созданном в бранденбургском Бранице Германом фон Пюклер-Мускау (1785-1871), есть две пирамиды. Внутри этой, посреди озера, он захоронен. Граф вошел в историю как создатель еще одного парка - объекта Всемирного наследия, который находится в Бад-Мускау и является самым крупным английским парком в Центральной Европе.

  • Маяк в парке замка Морицбург
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Остаемся около воды, но переместимся в Саксонию. Выхода к морю она не имеет, но это не причина не построить здесь маяк. Этот маяк находится на Большом пруду в парке замка Морицбург. Был построен для имитации морских боев после того, как гостивший здесь граф Алексей Орлов впечатлил курфюрста Фридриха Августа I (1750-1827) рассказами о Чесменском сражении.

  • Линдерхоф
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Как же причуды баварского монарха Людвига II (1845-1886)? Про него мы не забыли. Правда, ограничимся лишь двумя примерами: подземным убежищем, где он погружался в свои сказочные миры; и мостиком, с которого любовался своим главным детищем - Нойшванштайном. "Грот Венеры" находится в парке замка Линдерхоф.

  • Нойшванштайн
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Вот и железный мостик Мариенбрюкке, названный в честь матери Людвига II - Марии Фридерики Прусской. Он был построен за несколько лет до начала возведения Нойшванштайна. Этот замок сейчас является одной из самых известных достопримечательностей всей Германии, но огромные траты на него в свое время стали одной из главных причин отстранения Людвига II от власти его баварским правительством.

  • Парк Сан-Суси, Потсдам
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    От баварского мостика - к прусскому чайному домику. Чайные домики и разные комнаты с драгоценным фарфором и шелковыми обоями особенно полюбились немецким правителям в эпоху рококо, когда одним из популярных стилистических приемов стало использование мотивов средневекового китайского искусства - шинуазри. Этот Китайский чайный домик построили в Потсдаме в парке Сан-Суси для Фридриха Великого.

  • Потсдам

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Чтобы достойно осмотреть достопримечательности Потсдама, нужно не менее недели. В связи с нашей темой внимание остановим на двух примерах. Этими искусственными "античными" развалинами 1748 года постройки прусский король Фридрих Великий мог любоваться во время прогулок около своего любимого дворца Сан-Суси, который виден здесь на заднем плане.

  • Римские купальни, Потсдам

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Прусские монархи вообще любили античность. Эти Римские купальни были возведены в парке Сан-Суси по распоряжению Фридриха Вильгельма IV (1795-1861), когда он был еще кронпринцем. Проект подготовил знаменитый архитектор Карл Фридрих Шинкель на основе эскизов наследника престола, очень любившего Италию и обладавшего большим художественным талантом.

  • Павлиний остров
    Еще по теме

    Дворцово-парковые диковины и причуды

    Павлины? Конечно, сами по себе эти диковинные птицы особой достопримечательностью не являются, чего не скажешь о целом Павлиньем острове, расположенном на озере Ванзе между Потсдамом и Берлином. История замка на этом острове тесно связана с именем графини Вильгельмины Лихтенау - любовницы короля Фридриха Вильгельма II (1744-1797), однако подарки правителей своим метрессам - это уже другая тема.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

Достопримечательности Германии: Горный парк Вильгельмсхёэ

Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этого парка на протяжении всего XVIII века.  

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Одна из достопримечательностей этого горного парка в Касселе - искусственный гейзер, извергающий 52-метровый столб воды.  

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Самый большой в Европе искусственный "Везувий" находится в Вёрлицком парке около немецкого города Дессау. Пиротехнику заменят световым шоу.  

Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц - памятник Всемирного наследия

Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии.  

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Дворцово-парковые диковины и причуды

От Горного парка Вильгельмсхёэ - до Грота Венеры и Павлиньего острова.  

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