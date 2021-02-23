Акунин призвал AI не лишать Навального статуса узника совести

Известный российский писатель Борис Акунин в четверг, 25 февраля, отправил в Amnesty International (AI) письмо по электронной почте, в котором призвал международную правозащитную организацию пересмотреть отказ от решения считать лидера российской демократической оппозиции Алексея Навального узником совести.

В письме, текст которого Акунин разместил на своей странице в Facebook, он называет решение Amnesty International в отношении Навального отступлением от собственной декларации, в которой говорится, что AI действует в "интересах защиты людей, кому отказано в правосудии, свободе, правде и достоинстве". Лишив Алексея Навального статуса узника совести, AI нанесла удар по человеку, "которого сначала чуть не убили, а потом неправедно заточили в тюрьму".

"Вы еще плотней закрыли двери его камеры, усложнив всем нам борьбу за его освобождение. Придерживаясь буквы протокола, вы нарушили дух вашей миссии. Пожалуйста, пересмотрите свое решение", - написал Акунин, призвав своих подписчиков в Facebook последовать его примеру и отправить AI письмо с просьбой аналогичного характера.

Причина решения AI - сделанные раннее заявления Навального

Об отказе Amnesty International от решения признать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести 23 февраля сообщил в Twitter американский журналист Аарон Мате со ссылкой на электронное письмо представителя британского отделения AI.

В документе указывалось, что причиной стали сделанные ранее заявления Навального, в которых он выступал за насилие и дискриминацию, а впоследствии не отказался от своих слов. Скрин письма журналист разместил на своей странице; в нем отмечалось наличие множества старых видео и постов в соцсетях, в которых Навальный делает спорные заявления.

В тот же день представитель Amnesty International Александр Артемьев подтвердил эту информацию "Медиазоне". На сайтах AI информация о решении отозвать признание Навального узником совести на момент написания материала отсутствует.

AI указывает на скоординированную кампанию за рубежом

Александр Артемьев также отметил, что у AI "сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом". При этом он не сообщил, откуда поступали данные запросы.

В свою очередь неназванный источник "Медиазоны" в AI предположил, что данная кампания могла быть организована "людьми с RT в разных странах". Собеседник издания указал, что по меньшей мере в двух запросах содержались ссылки на пост в Twitter колумнистки RT Кати Казбек, в котором она называла Навального "националистом и расистом".

Александр Артемьев подчеркнул, что призыв Amnesty International освободить Алексея Навального "остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам" и организация продолжает сбор подписей под соответствующей петицией.

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