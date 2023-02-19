  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мюнхенская конференция по безопасности
Ситуация в Беларуси
Разрушения после израильского удара по Дамаску
Разрушения после израильского удара по ДамаскуФото: Firas Makdesi/REUTERS
ПолитикаСирия

Активисты: В Сирии при ударе ВВС Израиля погибли 15 человек

Сергей Ромашенко
17 мин. назад

Ракетный удар пришелся по зданию в Дамаске, где размещается большая часть сирийского силового аппарата. Среди погибших есть и мирные жители, сообщают сирийские правозащитники.

https://p.dw.com/p/4NhfP

В результате израильского удара по столице Сирии Дамаску погибли не менее 15 человек, в том числе гражданские лица, сообщили в воскресенье, 19 февраля, западные СМИ со ссылкой на Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR). Согласно сообщениям, удар пришелся по зданию в районе Кафр-Суса, где размещается большая часть силового аппарата Сирии, здание почти полностью разрушено.

Неподалеку от места взрыва находится иранский культурный центр, поэтому правозащитники из SOHR полагают, что целью удара были объекты "иранских формирований и ливанского движения "Хезболлах". Глава SOHR Рами Абдель Рахман назвал случившееся "самым смертоносным израильским ударом по сирийской столице".

Минобороны Сирии: Удар по целому ряду районов Дамаска

Министерство обороны Сирии сообщило, что, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе один солдат, еще 15 человек ранены. По сообщению ведомства, Израиль нанес удар с воздуха по целому ряду районов Дамаска и окрестностей, в том числе по жилому кварталу. На кадрах, показанных сирийским государственным информагентством САНА, виден почти полностью разрушенный жилой дом. По сообщению САНА, еще несколько зданий получили повреждения.

Израиль лишь редко комментирует конкретные воздушные удары по Сирии. В то же время он постоянно подчеркивает, что не допустит расширения влияния Ирана на территории, прилегающие к израильским границам.

Смотрите также:

ХАМАС против Израиля: в чем цель исламских радикалов из Газы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС: ждать ли мира? (21.05.2021)

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС: ждать ли мира? (21.05.2021)

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня после 11 дней авиаударов и ракетных обстрелов. Эта сделка при участии наблюдателей из Египта положит конец самому жестокому насилию в регионе за последние годы.
Политика21 мая 2021 г.02:11 мин.
external

Израиль под ударом боевиков ХАМАС: как остановить радикальных исламистов? DW Новости (18.05.2021)

Израиль под ударом боевиков ХАМАС: как остановить радикальных исламистов? DW Новости (18.05.2021)

Боевики ХАМАС наносят удары по израильской территории. Армия Израиля в ответ атакует цели в секторе Газа. Власти страны хотят нанести удар по руководящему крылу ХАМАС. Страдают и мирные жители. Число жертв растет.
18 мая 2021 г.20:06 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские участники Мюнхенской конференции: Жанна Немцова, Гарри Каспаров, Ирина Щербакова, Михаил Ходорковский

Мюнхенская конференция: "Мы собираемся выиграть, бэби"

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Светлана Тихановская и Джан Дюндар

"Загадка Тихановской" - фильм DW на Мюнхенской конференции

"Загадка Тихановской" - фильм DW на Мюнхенской конференции

Политика19 ч. назад
Президенты Турции и Польши Эрдоган и Дуда в Варшаве, октябрь 2017 года

Может ли Польша стать посредником между Турцией и Швецией?

Может ли Польша стать посредником между Турцией и Швецией?

Политика7 ч. назад
НПЗ компании ExxonMobil в США

Не кризис, а рекорд: нефтегиганты Запада купаются в деньгах

Не кризис, а рекорд: нефтегиганты Запада купаются в деньгах

Экономика и бизнес8 ч. назад
Заставка подкаста "Геофактор" на DW: рука с ложкой и мир в виде яйца

Без Байдена и Джонсона Украина бы проиграла?

Без Байдена и Джонсона Украина бы проиграла?

Политика18 февраля 2023 г.30:00 мин.
Российское месторождение нефти (фото из архива)

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Экономика и бизнес18 февраля 2023 г.
Истребители F-16

Почему западные истребители необходимы Украине сейчас

Почему западные истребители необходимы Украине сейчас

Конфликты18 февраля 2023 г.
На главную страницу