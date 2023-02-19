Активисты: В Сирии при ударе ВВС Израиля погибли 15 человек

Ракетный удар пришелся по зданию в Дамаске, где размещается большая часть сирийского силового аппарата. Среди погибших есть и мирные жители, сообщают сирийские правозащитники.

В результате израильского удара по столице Сирии Дамаску погибли не менее 15 человек, в том числе гражданские лица, сообщили в воскресенье, 19 февраля, западные СМИ со ссылкой на Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR). Согласно сообщениям, удар пришелся по зданию в районе Кафр-Суса, где размещается большая часть силового аппарата Сирии, здание почти полностью разрушено.

Неподалеку от места взрыва находится иранский культурный центр, поэтому правозащитники из SOHR полагают, что целью удара были объекты "иранских формирований и ливанского движения "Хезболлах". Глава SOHR Рами Абдель Рахман назвал случившееся "самым смертоносным израильским ударом по сирийской столице".

Минобороны Сирии: Удар по целому ряду районов Дамаска

Министерство обороны Сирии сообщило, что, по предварительным данным, погибли пять человек, в том числе один солдат, еще 15 человек ранены. По сообщению ведомства, Израиль нанес удар с воздуха по целому ряду районов Дамаска и окрестностей, в том числе по жилому кварталу. На кадрах, показанных сирийским государственным информагентством САНА, виден почти полностью разрушенный жилой дом. По сообщению САНА, еще несколько зданий получили повреждения.

Израиль лишь редко комментирует конкретные воздушные удары по Сирии. В то же время он постоянно подчеркивает, что не допустит расширения влияния Ирана на территории, прилегающие к израильским границам.

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