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Активисты Котов и Леваков отправлены под домашний арест

Евгений Жуков
22 августа 2024 г.

Басманный суд удовлетворил просьбу прокуратуры и отправил московских активистов Константина Котова и Виктора Левакова на два месяца под домашний арест. Они проходят по делу о донатах ФБК.

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Константин Котов (фото из архива)
Константин Котов (фото из архива)Фото: Andrei Vasilyev/TASS/dpa/picture alliance

Басманный районный суд Москвы по требованию прокуратуры отправил под домашний арест до 19 октября московского активиста Константина Котова и волонтера "Немцова моста" Виктора Левакова, которые из-за пожертвований Фонду борьбы с коррупцией проходят по делу о финансировании "экстремизма". Об этом сообщил из здания суда в четверг, 22 августа, корреспондент издания "Медиазона". Кроме того, Котову и Левакову запрещено общаться с другими участниками дела, а также использовать любые виды связи с внешним миром.

По словам родственников Константина Котова, сразу после судебного заседания, которое прошло в закрытом режиме, его под конвоем повезли домой.

Накануне у обоих активистов были проведены обыски, после чего их задержали и увезли на допросы в Следственный комитет. Ночь в ожидании суда они провели в изоляторе.

Котов - бывший заключенный по "дадинской" статье

В 2019 году Константин Котов был приговорен судом к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье о многократном нарушении законодательства о митингах (ст. 212.1 УК). Его обвиняли в участии в четырех несанкционированных акциях, последние из которых прошли в 2019 году в Москве на фоне недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

В январе 2020 года Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор Константину Котову. Через несколько месяцев Мосгорсуд сократил наказание до полутора лет, а в конце 2020-го Котов вышел на свободу.

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