Активистку с плакатом "Путин ест детей" оштрафовали
Сергей Гуща
1 ч. назад
Елена Тарбаева провела пикет перед судом, в котором Алексея Москалева намерены ограничить в родительских правах. Его дочь Маша нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок.
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Активистку Елену Тарбаеву оштрафовали в Тульской области на 50 тысяч рублей по по статье о "дискредитации" российской армии. Соответствующее решение вынес Ефремовский межрайонный суд, сообщило издание "ОВД-Инфо" в четверг, 6 апреля, со ссылкой на адвоката.
Тарбаева приехала из Петербурга на судебное заседание по ограничениюАлексея Москалева в родительских правах. Она провела одиночный пикет перед судом с плакатом в виде детского рисунка с надписью "Путин ест детей".
Позже девушке стало плохо, когда она находилась в здании суда. По данным "ОВД-Инфо", полицейские обманом вывели ее на улицу, пообещав вызвать скорую помощь. На улице, по словам очевидцев, она была задержана восемью сотрудниками полиции.
Антивоенный рисунок Маши Москалевой
Судебное заседание по вопросу об ограничении Алексея Москалева в родительских правах началось в его отсутствии и будет продолжено в другой день. Москалев пропал вскоре после его задержания в Минске 30 марта.