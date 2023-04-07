Активистку с плакатом "Путин ест детей" оштрафовали

Елена Тарбаева провела пикет перед судом, в котором Алексея Москалева намерены ограничить в родительских правах. Его дочь Маша нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок.

Активистку Елену Тарбаеву оштрафовали в Тульской области на 50 тысяч рублей по по статье о "дискредитации" российской армии. Соответствующее решение вынес Ефремовский межрайонный суд, сообщило издание "ОВД-Инфо" в четверг, 6 апреля, со ссылкой на адвоката.

Тарбаева приехала из Петербурга на судебное заседание по ограничениюАлексея Москалева в родительских правах. Она провела одиночный пикет перед судом с плакатом в виде детского рисунка с надписью "Путин ест детей".

Позже девушке стало плохо, когда она находилась в здании суда. По данным "ОВД-Инфо", полицейские обманом вывели ее на улицу, пообещав вызвать скорую помощь. На улице, по словам очевидцев, она была задержана восемью сотрудниками полиции.

Антивоенный рисунок Маши Москалевой

Рисунок Маши Москалевой Фото: Maria Moskaleva

Судебное заседание по вопросу об ограничении Алексея Москалева в родительских правах началось в его отсутствии и будет продолжено в другой день. Москалев пропал вскоре после его задержания в Минске 30 марта.

Ранее его дочь Маша на уроке в школе нарисовала антивоенный рисунок, за который Москалева приговорили к двум годам колонии по уголовной статье о повторной "дискредитации" армии.

Машу, которую отец воспитывал один, сначала отправили в приют, а 5 апреля отдали матери, которая до этого не общалась с ней много лет.

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