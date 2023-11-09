Актеры Голливуда прекратили забастовку

Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) сообщила, что достигла предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), позволяющее ее членам с четверга, 9 ноября, прекратить забастовку. "В рамках договоренности на сумму более чем 1 млрд долларов мы заключили сделку экстраординарного масштаба", - указывается в сообщении, опубликованном на странице SAG-AFTRA в соцсети X (ранее - Twitter).

Соглашение предусматривает повышение минимальных выплат, меры защиты членов федерации от "угроз искусственного интеллекта" и впервые включает в себя "бонус за участие в потоковом вещании".

Профсоюз актеров, представляющий интересы примерно 160 тысяч человек, 14 июля начал забастовку, которая фактически остановила все производство в киноиндустрии США. Актеры требовали увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта в кино.

Забастовки нанесли миллиардный ущерб киноиндустрии

Стачка актеров последовала за протестами Гильдии сценаристов США, начавшимися 2 мая. Сообщество, объединяющее более 11500 авторов, проводило массовую забастовку из-за несогласия с Альянсом продюсеров кино и телевидения в вопросе улучшения условий труда. 9 октября стороны пришли к соглашению, и протесты сценаристов завершились.

По данным газеты Financial Times, забастовки сценаристов и актеров в Голливуде в этом году уже нанесли индустрии ущерб более чем на 5 млрд долларов США (около 4,7 млрд евро). В частности, киностудия Warner Bros. была вынуждена перенести запланированный на ноябрь выпуск второй части фантастического блокбастера "Дюна" на март 2024 года.

Ударили забастовки и по стриминговым сервисам. Так, Amazon решил отказаться от съемок второго сезона сериала "Периферийные устройства", а Apple TV+ закрыл проект сериала "Метрополис".

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