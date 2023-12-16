Актера Анатолия Белого признали "иноагентом" в РФ

В список Минюста РФ также попали экс-депутат Хельга Пирогова, журналисты Григорий Шведов и Андрей Затирко и координатор "Гражданского совета" Денис Соколов.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иноагентов" российского актера Анатолия Белого, осудившего войну РФ против Украины, а также еще четверых россиян. Сообщение об обновлении списка "иноагентов" было опубликовано на сайте Минюста РФ в пятницу, 15 декабря.

Вместе с ним в реестр министерства были внесены бывший независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, главный редактор издания "Кавказский узел" Григорий Шведов, журналист Андрей Затирко, в прошлом занимавший посты шеф-редактора читинского издания "Chita.ru" и главреда новосибирского новостного сайта "НГС", а также координатор организации "Гражданский совет" Денис Соколов.

В описаниях к почти всем добавленным в реестр гражданам РФ Минюст отметил, что они - противники войны РФ против Украины.

Белый признан "иноагентом" в том числе за "сбор денег для ВСУ"

Согласно заявлению российского ведомства, Анатолий Белый (в реестр он внесен как Анатолий Вайсман, это настоящая фамилия актера. - Ред.) выступал против войны РФ в Украине, распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике", а также работал с другими "иноагентами" и иностранными площадками - в том числе "выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины".

Белый, заслуженный артист РФ, покинул страну вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину - в настоящий момент он проживает в Израиле. Весной 2023 года он представил в Европе моноспектакль "Я здесь", затрагивающий тему войны.

Почти идентичными обоснованиями - за исключением сбора денег для ВСУ - Минюст аргументировал внесение в список "иноагентов" Пироговой и Затирко. Хельга Пирогова при этом летом 2022 года покинула Россию ввиду заведенного на нее дела по статье о "фейках" об армии РФ. Официальным поводом стал ее удаленный впоследствии твит о похоронах россиян, добровольно поехавших в Украину для участия в войне на стороне РФ.

Затирко тоже находится не в России - в июне 2022 года он сообщил, что переехал в Литву и планирует работать в СМИ, созданном командой Алексея Навального.

"Гражданский совет" - организация, помогающая россиянам вступить в ВСУ

Добавленный в очередную партию "иноагентов" Денис Соколов, по версии Минюста,среди прочего "выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ", поддерживал ВСУ и является одним из основателей и координаторов организации, признанной в России "нежелательной".

Соколов - координатор инициативы "Гражданский совет". Организация была создана в Польше осенью 2022 года, одним из главных видов ее деятельности является оказание помощи россиянам, которые желают участвовать в войне в Украине на стороне ВСУ.

По словам Соколова, "Гражданский совет" среди прочего работает с "Русским добровольческим корпусом" (РДК), который несколько раз проводил рейды в РФ, успешно пересекая границу. Известно об успешных вторжениях РДК в Брянскую область в марте 2023 года и в Белгородскую - в мае, совместно с формированием "Легион "Свобода России".

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