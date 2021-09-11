Акция в Нидерландах против запрета фестивалей в пандемию собрала десятки тысяч

В Нидерландах десятки тысяч человек в субботу, 11 сентября, вышли на улицы с требованием отменить карантинные ограничения для бизнеса в сфере развлечений. Организаторы акции, прошедшей под девизом Unmute us (в переводе с английского: "Включите нам звук"), ранее призвали к протестам в десяти городах страны, включая Амстердам, Гаагу, Гронинген и Маастрихт.
Шествия протестующих по улицам этих городов сопровождались танцевальной музыкой и выступлениями диджеев.
В конце июня клубам и дискотекам в Нидерландах было разрешено возобновить работу, в стране прошло несколько фестивалей. Однако вскоре число заражений коронавирусом SARS-CoV-2 начало расти, из-за чего правительство решило вернуться к карантинным ограничениям. В настоящее время эксперты проверяют возможность разрешить кафе и ресторанам возобновить работу в ночное время уже с конца сентября. Соответствующий запрет в области гастрономии был введен в Нидерландах в середине августа сроком до 1 ноября.
Карантин в сфере развлечений в Нидерландах
По словам организаторов акции Unmute us, с помощью демонстраций они хотят привлечь внимание к проблемам бизнеса в сфере развлечений, который вот уже полтора года не может полноценно работать в Нидерландах. "Мы выступаем за 101 000 людей, работающих в этой сфере, и многих гостей", - говорится на сайте акции.
"Мы должны бороться за всех молодых людей, которые испытывают сейчас психические проблемы", - продолжают организаторы. "Мы хотим снова встречаться, смеяться и танцевать. Однако, прежде всего, мы хотим снова смотреть вперед. Потому что у нас до сих пор нет никакой перспективы", - резюмируют они.
Первые протесты под лозунгом Unmute us прошли в Нидерландах в конце августа. По данным организаторов, тогда в них приняли участие около 70 тысяч человек, однако правительство не отреагировало на их требования.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов