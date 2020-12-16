Акция предпринимателей в Киеве переросла в драки с полицейскими

Акция протеста представителей малого бизнеса на площади Независимости в Киеве переросла в столкновения с полицией и драки. В результате во вторник, 29 июня, правоохранители применили слезоточивый газ, никто не пострадал. По разным данным, один или несколько человек были задержаны.

Акция под названием "Похороны малого бизнеса" была организована общественным движением SaveФОП, представители которого выступают за продление действия упрощенной системы налогообложения для частных предпринимателей и уменьшение таким образом финансовой нагрузки на малый и средний бизнес. По данным СМИ, движение связано с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Активисты шли с похоронной символикой

Протестующие попытались пройти шествием к офису президента Украины и Верховной раде с гробом, ритуальными венками и искусственными цветами, но полицейские воспрепятствовали им и изъяли реквизит, что привело к столкновениям. После этого активисты попытались пройти к офису президента другими путями.

Полицейские досматривали сторонников SaveФОП и по одному пропускали их к зданию президентского офиса со стороны улицы Лютеранской. Правоохранители призвали организаторов и участников протестной акции не нарушать общественный порядок и действовать в рамках закона.

Протесты предпринимателейв Украине начались в конце 2020 года. Данные акции уже неоднократно заканчивались столкновениями с полицией.

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