 Акции в поддержку Навального: в Москве задержана Любовь Соболь | Новости из Германии о России | DW | 21.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Акции в поддержку Навального: в Москве задержана Любовь Соболь

Сторонники Алексея Навального намерены провести акции в поддержку оппозиционера в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. DW следит за событиями 21 апреля.

Задержание Любови Соболь на одной из акций протеста, фото из архива

Задержание Любови Соболь на одной из акций протеста, фото из архива

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, а сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акций в поддержку своего лидера. Сейчас Навальный находится в тюремной больнице во Владимирской области в тяжелом состоянии, его врачей к нему не пускают.  DW следит за событиями этого дня.

++10.32++

Депутат Хельга Пирогова на заседании Совета депутатов Новосибирска подняла вопрос о ситуации с Алексеем Навальным. После упоминания его фамилии в зале раздался гул.

++10.25++

Ночью в Петербурге был задержан культуролог-востоковед Михаил Вогман, сообщило "ОВД-Инфо" со ссылкой на его подругу, сообщившую, что Вогман регистрировался в базе данных для участия в митинге. Полицейские сообщили ему, что не отпустят до утра, и он перестал выходить на связь. Утром "ОВД-Инфо" написало, что Вогмана отпустили из линейного отдела полиции на Московском вокзале, а задержание оказалось не связанным с акциями.

В Москве задержана Любовь Соболь

++10.15++

Издание SOTA пишет о задержании соратницы Навального Любови Соболь у метро "Автозаводская". "Ее вытащили из такси и увезли в неизвестном направлении", - сообщили журналисты.

++11.10++

В Екатеринбурге проходит обыск у лидера команды Навального Алексея Гресько начался обыск, в Красноярске - у активиста Герасима Артемьева, сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвокатов Алексея Бушмакова и Татьяну Галееву. Кроме того, в Красноярске через несколько часов пройдет суд по делу задержанного накануне Александра Письмана, на которого составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за анонс акции в Facebook, указывается далее.

++10.50++

По данным "ОВД-Инфо", накануне акции протеста задержания проведены, по меньшей мере, в 20 российских городах, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вологде, Иванове, Красноярске, Кургане, Брянске, Краснодаре, Твери, Ростове-на-Дону, Перми, Новосибирске, Улан-Удэ, Туле, Волгограде, Великом Новгороде. Большинство людей задержаны из-за постов в соцсетях по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Обыски в Санкт-Петербурге

++10.35++

Штаб Навального в Санкт-Петербурге сообщает о проведении с самого утра обысков у его активистов и волонтеров. "Обыски проходят в основном по делу о перекрытии дорог - его придумали сотрудники полиции после январских акций. Якобы люди препятствовали движению транспорта в центре Петербурга во время зимних акций в поддержку Алексея Навального", - указывается далее.

++10.20++

Telegram-канал "Ротонда"сообщил, что в Санкт-Петербурге ночью пришли с обыском к его сооснователю, корреспонденту "Фонтанки.ру" Ксении Клочковой. "Следователя интересовала не журналистка, а сотрудник петербургского штаба Алексея Навального Денис Кабаков, который в прошлом году на протяжении нескольких месяцев жил с ней в одной квартире. В постановлении об обыске было указано только его имя", - указывается далее. Обыск проведен в рамках "дела о перекрытии дорог", которое было заведено после протестов 23 января, Клочкова опрошена в качестве свидетеля. Telegram-канал сообщает также о сегодняшних обысках у нескольких активистах, в частности, координатора движения "Весна" Валентина Хорошенина, регионального координатора движения Евгения Затеева, редактора канала "ЯГражданин" Александра Бабушкина, активиста ЛПР Дмитрия Киселя. Накануне полицейские нанесли визиты не менее чем 11 активистам, некоторым "вручили предостережения о том, что организовывать несогласованные мероприятия недопустимо".

В Австралии начались акции в защиту Навального

++09.44++

В Австралии начались митинги в защиту Алексея Навального. В частности, активисты провели акцию перед генконсульством РФ в Сиднее. "Несмотря на рабочий день, пришло более 20 человек и журналисты пары каналов. К акции присоединились и некоторые посетители консульства. Сотрудники консульства дать комментарий отказались", - сообщил DW один из членов местного координационного совета Илья Фомин. Консул сообщил, что не может выйти, поскольку находится в командировке. В целом акция прошла мирно, на ней присутствовали представители телеканала SBS и других местных СМИ. Акция проходит также в Аделаиде, чуть позже начнутся митинги в Мельбурне и Перте, указала член координационного совета русскоязычного комьюнити Евгения Манакова.

Акция в защиту Алексея Навального в Сиднее

Акция в защиту Алексея Навального в Сиднее

++09.00++

Штаб Навального в Новосибирске сообщил о появлении ограждений на центральной площади города, где вечером пройдет акция в защиту находящегося в колонии политика.

++08.15++

На северо-западе Санкт-Петербурга замечена колонна тяжелой техники, сопровождаемая полицией. По данным издания "Фонтанка.ру", в сторону центра города проехали синие водометы с надписью ОМОН.

++07.30++

В Новосибирске депутаты оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020" и их помощники пришли на сессию горсовета в футболках в поддержку Алексея Навального.

++06.00++

Главную площадь Улан-Удэ - площадь Советов в день митинга сторонников Навального закроют для ухода за голубыми елями и противоклещевой обработки, пишет издание "Тайга.Инфо". Комитет городского хозяйства мэрии города объявил о перекрытии площади 21 апреля с 17 до 21 часа. "Местные жители отметили, что никогда прежде не слышали о таких мероприятиях в центре Улан-Удэ", - сообщает портал. 

++05.00++

В Москве 21 апреля с самого утра перекроют основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю, в том числе Манежную, где намерены собраться сторонники Навального, сообщают СМИ, ссылаясь на источники в администрации. Основанием для перекрытия они называют обеспечение мер безопасности в связи с оглашением послания Путина Федеральному собранию, которое пройдет в Манеже

Две российские соцсети удаляют призывы к участию в акциях

++04.00++

Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" удаляют призывы к митингам. Это делается по требованию Роскомнадзора, пояснили пресс-службы компаний агентству ТАСС. "За каждую единицу контента нам грозят неадекватно большие штрафы. Доступ к контенту может быть ограничен после получения официального запроса", - сообщили "ВКонтакте".

++03.00++

В Санкт-Петербурге у председателя "Альянса учителей" Даниила Кена прошел обыск дома, изъяли носители информации и печатную продукцию. Его компьютер был конфискован еще во время предыдущего обыска. Главу профсоюза задержали для "опроса", сообщил его брат в Twitter. 

++02.00++

В Екатеринбурге ряд центральных улиц будет перекрыт во время предполагаемой акции в поддержку Навального. Власти неожиданно изменили время проведения ночной репетиции парада по случаю 76-летия победы над нацизмом и перекроют улицы с 18.00 21 апреля, а не с 20.00, указывает издание "Екатеринбург онлайн".

В разных регионах арестовывают и задерживают активистов

++01.00++

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Партии Роста" Максим Резник в своем Telegram-канале сообщил об угрозах в свой адрес в связи с акцией в поддержку Навального. По словам политика, двое неизвестных на улице попросили его сесть в автомобиль, где потребовали осудить акцию "как незаконную и провокационную", а в случае отказа перевести Резника из свидетелей в обвиняемого по "делу о наркотиках". Депутат не уточнил, о каком именно деле шла речь, но добавил, что в ближайшие часы с ним обещали связаться и "обеспечить реализацию".

++00.15++

Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 8 и 10 суток двух активисток местного штаба Навального из-за ролика в TikTok с анонсом протестной акции, передает Telegram-канал "Апология протеста". По его информации, Марьям Дадашева арестована на 8 суток, а Алипат Султанбегова - на 10 суток.

++00.05++

В Твери координатор штаба Навального Андрей Прокудин арестован на четверо суток по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщили в штабе.

Смотрите также:

  • Алексей Навальный и сотрудники фонда

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией

    Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.

  • Дворец Путина на берегу Черного моря под Геленджиком

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Дворец для Путина. История самой большой взятки"

    19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

  • Серия расследований ФБК в регионах РФ

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Серия расследований в регионах России

    В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.

  • В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения Единой России Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея и на друга политика, советника зампреда Мосгордумы, - Петра Ивановского. Так, по данным фонда, семье Метельского принадлежат части в четырех гостиницах в Австрии, а также исторический дворец Strudlhof в Вене. На мать депутата в Москве оформлен участок площадью примерно 1,2 га. К 2021 году здесь планировалось построить гостиницу и комплекс жилых апартаментов. На счет компании Манор, зарегистрированной на мать депутата, в общей сложности поступило 1,4 млрд рублей, после чего 575 млн рублей были переведены в виде займов на личный счет Эльдибитты Метельской и ее сына, утверждает ФБК. Большая часть средств затем была выведена в офшоры. Кроме того, по версии фонда, депутат оказался крупнейшим московским застройщиком. В Лефортово фирма Метельских Интерфлора строит крупный транспортно-пересадочный узел и жилой комплекс Лефорт. Только недвижимости у лидера Единой России по Москве мы обнаружили на 5,7 миллиарда рублей, - резюмируют авторы расследования. Метельский с 2002 года является депутатом Мосгордумы. В 2014 он занял пост ее зампреда.

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Богатая мама московского лидера единороссов

    В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.

  • 21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи выяснили, что расположенным в Черкесске особняком площадью 2 тысячи квадратных метров, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. При этом строение зарегистрировано как помещение для отдыха/оздоровительный комплекс площадью 310 квадратных метров. На его брата, 19-летнего Аслана Каитова, оформлены земли вокруг дворца площадью 8,5 гектара. Отец обоих молодых людей Алий Каитов - зять бывшего президента Карачаево-Черкесской Республики Мустафы Батдыева - руководит компанией Комплексные коммунальные системы холдинг. Их дед, Заур, ранее возглавлял Агентство лесного хозяйства по Карачаево-Черкесии. Брат Алия Каитова, Ахмат, возглавляет Карачаевочеркесавтодор. Его тесть Альберт Карабашев - замминистра внутренних дел КЧР, бывший начальник полиции. Среди других членов этого клана есть чиновники и силовики.

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Кто правит в Карачаево-Черкессии

    21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.

  • Глава Роснефти Игорь Сечин и руководитель Газпрома Алексей Миллер

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Как живут цари госкорпораций

    Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".

  • Скриншот с сайта Навального с фотографией Антона Дроздова

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Глава Пенсионного фонда. Миллиардер

    Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.

  • Обращение Золотова к Навальному. Скриншот с YouTube

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова

    Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.

  • Коллаж с сайта Навального: Володин в платочке на фоне многоэтажного дома

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Квартира мамы чиновника

    Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.

  • Девушка с плакатом Господин Слуцкий, чуть-чуть тоже считается

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер

    Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.

  • Скриншот аккаунта в Инстаграме Насти Рыбки

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг

    Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.

  • Скриншот расследования о Николае Чоулзе с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы

    Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.

  • Евгений Пригожин

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    Картель "повара Путина"

    Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".

  • Скриншот заставки фильма Он вам не Димон с сайта Навального

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Он вам не Димон"

    Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.

  • Скриншот заставки фильма Чайка Фонда борьбы с коррупцией

    Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования

    "Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма

    Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:58

Как в России готовятся к массовым акциям протеста (20.04.2021)

Ссылки в интернете

Telegram-канал "Апология протеста"

Аудио- и видеофайлы по теме

Западные политики о состоянии здоровья Навального (20.04.2021)  

Соратник Навального Иван Жданов: "Путин еще пожалеет, что загоняет нас в подполье" (20.04.2021)  

Также по теме

Russland | Mosgorduma Wahlen | Eröffnung des Zentrums zur Sammlung der benötigten Unterschriften von Alexei Nawalny in Moskau

Соратник Навального Милов уехал из России в Европу 19.04.2021

Отъезд из России позволит без опасений ареста привлекать на международном уровне внимание к судьбе Алексея Навального, держащего голодовку в колонии, объяснил Владимир Милов.

Ivan Zhdanov

Директор ФБК Иван Жданов: Путин еще пожалеет, что загоняет нас в подполье 20.04.2021

Как чувствует себя Алексей Навальный, чего ожидать от митингов в его поддержку, и что произойдет, если ФБК признают в РФ экстремистской организацией, рассказал DW Иван Жданов.

Alexei Nawalny | russischer Oppositionspolitiker

Более 300 тысяч человек поддержали новую акцию за Навального 27.03.2021

Команда Навального готовит большой митинг в поддержку осужденного по делу "Ив Роше" оппозиционера.

Реклама

Самые читаемые

Дело о попытке госпереворота в Беларуси: КГБ обманул оппозиционеров?  

Бедные дети в Германии: праздника не будет  

Евросоюз назвал конкретные меры поддержки Украины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW