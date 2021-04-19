Акции в поддержку Навального: в Москве задержана Любовь Соболь

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, а сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акций в поддержку своего лидера. Сейчас Навальный находится в тюремной больнице во Владимирской области в тяжелом состоянии, его врачей к нему не пускают. DW следит за событиями этого дня.

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Депутат Хельга Пирогова на заседании Совета депутатов Новосибирска подняла вопрос о ситуации с Алексеем Навальным. После упоминания его фамилии в зале раздался гул.

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Ночью в Петербурге был задержан культуролог-востоковед Михаил Вогман, сообщило "ОВД-Инфо" со ссылкой на его подругу, сообщившую, что Вогман регистрировался в базе данных для участия в митинге. Полицейские сообщили ему, что не отпустят до утра, и он перестал выходить на связь. Утром "ОВД-Инфо" написало, что Вогмана отпустили из линейного отдела полиции на Московском вокзале, а задержание оказалось не связанным с акциями.

В Москве задержана Любовь Соболь

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Издание SOTA пишет о задержании соратницы Навального Любови Соболь у метро "Автозаводская". "Ее вытащили из такси и увезли в неизвестном направлении", - сообщили журналисты.

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В Екатеринбурге проходит обыск у лидера команды Навального Алексея Гресько начался обыск, в Красноярске - у активиста Герасима Артемьева, сообщает "Апология протеста" со ссылкой на адвокатов Алексея Бушмакова и Татьяну Галееву. Кроме того, в Красноярске через несколько часов пройдет суд по делу задержанного накануне Александра Письмана, на которого составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ за анонс акции в Facebook, указывается далее.

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По данным "ОВД-Инфо", накануне акции протеста задержания проведены, по меньшей мере, в 20 российских городах, в частности, в Санкт-Петербурге, Казани, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вологде, Иванове, Красноярске, Кургане, Брянске, Краснодаре, Твери, Ростове-на-Дону, Перми, Новосибирске, Улан-Удэ, Туле, Волгограде, Великом Новгороде. Большинство людей задержаны из-за постов в соцсетях по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Обыски в Санкт-Петербурге

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Штаб Навального в Санкт-Петербурге сообщает о проведении с самого утра обысков у его активистов и волонтеров. "Обыски проходят в основном по делу о перекрытии дорог - его придумали сотрудники полиции после январских акций. Якобы люди препятствовали движению транспорта в центре Петербурга во время зимних акций в поддержку Алексея Навального", - указывается далее.

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Telegram-канал "Ротонда"сообщил, что в Санкт-Петербурге ночью пришли с обыском к его сооснователю, корреспонденту "Фонтанки.ру" Ксении Клочковой. "Следователя интересовала не журналистка, а сотрудник петербургского штаба Алексея Навального Денис Кабаков, который в прошлом году на протяжении нескольких месяцев жил с ней в одной квартире. В постановлении об обыске было указано только его имя", - указывается далее. Обыск проведен в рамках "дела о перекрытии дорог", которое было заведено после протестов 23 января, Клочкова опрошена в качестве свидетеля. Telegram-канал сообщает также о сегодняшних обысках у нескольких активистах, в частности, координатора движения "Весна" Валентина Хорошенина, регионального координатора движения Евгения Затеева, редактора канала "ЯГражданин" Александра Бабушкина, активиста ЛПР Дмитрия Киселя. Накануне полицейские нанесли визиты не менее чем 11 активистам, некоторым "вручили предостережения о том, что организовывать несогласованные мероприятия недопустимо".

В Австралии начались акции в защиту Навального

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В Австралии начались митинги в защиту Алексея Навального. В частности, активисты провели акцию перед генконсульством РФ в Сиднее. "Несмотря на рабочий день, пришло более 20 человек и журналисты пары каналов. К акции присоединились и некоторые посетители консульства. Сотрудники консульства дать комментарий отказались", - сообщил DW один из членов местного координационного совета Илья Фомин. Консул сообщил, что не может выйти, поскольку находится в командировке. В целом акция прошла мирно, на ней присутствовали представители телеканала SBS и других местных СМИ. Акция проходит также в Аделаиде, чуть позже начнутся митинги в Мельбурне и Перте, указала член координационного совета русскоязычного комьюнити Евгения Манакова.

Акция в защиту Алексея Навального в Сиднее

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Штаб Навального в Новосибирске сообщил о появлении ограждений на центральной площади города, где вечером пройдет акция в защиту находящегося в колонии политика.

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На северо-западе Санкт-Петербурга замечена колонна тяжелой техники, сопровождаемая полицией. По данным издания "Фонтанка.ру", в сторону центра города проехали синие водометы с надписью ОМОН.



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В Новосибирске депутаты оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020" и их помощники пришли на сессию горсовета в футболках в поддержку Алексея Навального.

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Главную площадь Улан-Удэ - площадь Советов в день митинга сторонников Навального закроют для ухода за голубыми елями и противоклещевой обработки, пишет издание "Тайга.Инфо". Комитет городского хозяйства мэрии города объявил о перекрытии площади 21 апреля с 17 до 21 часа. "Местные жители отметили, что никогда прежде не слышали о таких мероприятиях в центре Улан-Удэ", - сообщает портал.

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В Москве 21 апреля с самого утра перекроют основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю, в том числе Манежную, где намерены собраться сторонники Навального, сообщают СМИ, ссылаясь на источники в администрации. Основанием для перекрытия они называют обеспечение мер безопасности в связи с оглашением послания Путина Федеральному собранию, которое пройдет в Манеже

Две российские соцсети удаляют призывы к участию в акциях

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Соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" удаляют призывы к митингам. Это делается по требованию Роскомнадзора, пояснили пресс-службы компаний агентству ТАСС. "За каждую единицу контента нам грозят неадекватно большие штрафы. Доступ к контенту может быть ограничен после получения официального запроса", - сообщили "ВКонтакте".

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В Санкт-Петербурге у председателя "Альянса учителей" Даниила Кена прошел обыск дома, изъяли носители информации и печатную продукцию. Его компьютер был конфискован еще во время предыдущего обыска. Главу профсоюза задержали для "опроса", сообщил его брат в Twitter.

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В Екатеринбурге ряд центральных улиц будет перекрыт во время предполагаемой акции в поддержку Навального. Власти неожиданно изменили время проведения ночной репетиции парада по случаю 76-летия победы над нацизмом и перекроют улицы с 18.00 21 апреля, а не с 20.00, указывает издание "Екатеринбург онлайн".

В разных регионах арестовывают и задерживают активистов

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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от "Партии Роста" Максим Резник в своем Telegram-канале сообщил об угрозах в свой адрес в связи с акцией в поддержку Навального. По словам политика, двое неизвестных на улице попросили его сесть в автомобиль, где потребовали осудить акцию "как незаконную и провокационную", а в случае отказа перевести Резника из свидетелей в обвиняемого по "делу о наркотиках". Депутат не уточнил, о каком именно деле шла речь, но добавил, что в ближайшие часы с ним обещали связаться и "обеспечить реализацию".

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Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 8 и 10 суток двух активисток местного штаба Навального из-за ролика в TikTok с анонсом протестной акции, передает Telegram-канал "Апология протеста". По его информации, Марьям Дадашева арестована на 8 суток, а Алипат Султанбегова - на 10 суток.

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В Твери координатор штаба Навального Андрей Прокудин арестован на четверо суток по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщили в штабе.

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