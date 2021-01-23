Акции протеста: в РФ возбуждены не менее 15 уголовных дел

В России возбуждено не менее 15 уголовных дел, имеющих отношение к акциям в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом сообщил правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо". Больше всего подобных дел возбуждено в российской столице.

Как уведомили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве, часть из них заведены по статье о применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). По ней открыты четыре дела. По версии СК, на митинге "агрессивно настроенные граждане" нанесли телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии и полицейскому, "распылив в лицо одному из них" слезоточивый газ. Как отмечают российские СМИ, инцидент произошел вблизи Сретенского бульвара. Кроме того, по данным СК, в Пресненском районе столицы "мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего".

Кроме того, в Москве возбуждены дела о хулиганстве (213 УК РФ), умышленном повреждении имущества (167 УК РФ) и по факту перекрытия дорог и тротуаров (часть 1 статьи 267 УК РФ), уточняет издание Znak.com.

Во Владивостоке - три дела

Во Владивостоке возбуждены три уголовных дела. Одно из них - по той же статье, что и в Москве: об умышленном блокировании автомобильных дорог. Еще два - также по статье о "применении насилия в отношении представителя власти". Оба инцидента, по версии СК, произошли на Светланской улице. Так, следствие считает, что 28-летний местный житель, находясь на проезжей части автодороги, "схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника Росгвардии", после чего дважды его ударил. Кроме того, "неизвестный мужчина в маске" избил сотрудника Патрульно-постовой службы полиции, заявляют в СК.

В Санкт-Петербурге открыты дела по статьям о применение насилия в отношении представителя власти и о блокировке дорог.

В Ростове-на-Дону возбудили дело против 17-летнего студента по статье о подстрекательстве к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ). Как отмечает в Telegram-канале издание "Апология протеста", сделано это из-за записей молодого человека в соцсетях, где тот, по версии следствия, призывал выйти на акции 23 января. По той же статье заведены дела в Новосибирске и в Татарстане.

Соратников Навального допросили по делу о нарушении карантина

Кроме того, за день до субботних акций, 22 января, СК РФ возбудил дело по "факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность" (пункты "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ). Наконец, пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального - Кира Ярмыш, координатор его московского штаба Олег Степанов и расследователь Георгий Албуров были допрошены по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ). По данным источника агентства РИА "Новости" на 25 января, дело по этой статье возбудил и СК по Москве.

Рекордное число задержаний в современной истории России

В России по итогам массовых протестов против ареста оппозиционера Алексея Навального на середину дня 25 января были задержаны 3711 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. В субботу, 23 января, они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.

Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, в свою очередь заявил, что на них "вышло мало людей".

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