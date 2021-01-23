 Акции протеста: в РФ возбуждены не менее 15 уголовных дел | Новости из Германии о России | DW | 25.01.2021

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Россия

Акции протеста: в РФ возбуждены не менее 15 уголовных дел

Наиболее часто дела после акций 23 января заводили по статье о применение насилия в отношении представителя власти, а также в связи с блокировкой дорог.

В России возбуждено не менее 15 уголовных дел, имеющих отношение к акциям в поддержку Алексея Навального 23 января.  Об этом сообщил правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо". Больше всего подобных дел возбуждено в российской столице.

Как уведомили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Москве, часть из них заведены по статье о применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). По ней открыты четыре дела. По версии СК, на митинге "агрессивно настроенные граждане" нанесли телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии и полицейскому, "распылив в лицо одному из них" слезоточивый газ. Как отмечают российские СМИ, инцидент произошел вблизи Сретенского бульвара. Кроме того, по данным СК, в Пресненском районе столицы "мужчина в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на последнего".

Кроме того, в Москве возбуждены дела о хулиганстве (213 УК РФ), умышленном повреждении имущества (167 УК РФ) и по факту перекрытия дорог и тротуаров (часть 1 статьи 267 УК РФ), уточняет издание Znak.com

Во Владивостоке - три дела

Во Владивостоке возбуждены три уголовных дела. Одно из них - по той же статье, что и в Москве: об умышленном блокировании автомобильных дорог. Еще два - также по статье о "применении насилия в отношении представителя власти". Оба инцидента, по версии СК, произошли на Светланской улице. Так, следствие считает, что 28-летний местный житель, находясь на проезжей части автодороги, "схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника Росгвардии", после чего дважды его ударил. Кроме того, "неизвестный мужчина в маске" избил сотрудника Патрульно-постовой службы полиции, заявляют в СК.

В Санкт-Петербурге открыты дела по статьям о применение насилия в отношении представителя власти и о блокировке дорог.

В Ростове-на-Дону возбудили дело против 17-летнего студента по статье о подстрекательстве к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ). Как отмечает в Telegram-канале издание "Апология протеста", сделано это из-за записей молодого человека в соцсетях, где тот, по версии следствия, призывал выйти на акции 23 января. По той же статье заведены дела в Новосибирске и в Татарстане.

Соратников Навального допросили по делу о нарушении карантина

Кроме того, за день до субботних акций, 22 января, СК РФ возбудил дело по "факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность" (пункты "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ). Наконец, пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального - Кира Ярмыш, координатор его московского штаба Олег Степанов и расследователь Георгий Албуров были допрошены по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ). По данным источника агентства РИА "Новости" на 25 января, дело по этой статье возбудил и СК по Москве.

Рекордное число задержаний в современной истории России

В России по итогам массовых протестов против ареста оппозиционера Алексея Навального на середину дня 25 января были задержаны 3711 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. В субботу, 23 января, они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.

Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, в свою очередь заявил, что на них "вышло мало людей".

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    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

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    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

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    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

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    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 26:49

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