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Флаг на набережной в Мюнстере в честь мужчины, вступившегося за лесбийскую пару
Фото: David Inderlied/dpa/picture alliance
ПреступностьГермания

В Мюнстере почтили память мужчины, убитого на гей-параде

Даниил Сотников
45 мин. назад

Более 6000 человек собрались в Мюнстере на траурном митинге в память о мужчине, избитом на гей-параде, который проходил в городе на прошлой неделе. Он скончался от побоев 2 сентября.

https://www.dw.com/ru/akcia-pamati-muzciny-izbitogo-na-gejparade-v-munstere-sobrala-6500-celovek/a-63007832

Около 6500 человек собрались в городе Мюнстер на западе Германии, чтобы почтить память 25-летнего трансгендерного мужчины Мальте Ц. (Malte C.), скончавшегося в пятницу, 2 сентября, от побоев, нанесенных ему во время гей-парада Christopher Street Day неделей ранее. На всех муниципальных зданиях города в знак траура по погибшему решено приспустить флаги. "Это ужасное происшествие показывает, что мы должны еще активнее выступать за равноправие и терпимое отношение к людям разной сексуальной ориентации", - заявил мэр Мюнстера Маркус Леве (Markus Lewe). 

Нападение на гей-параде

Во время ежегодного гей-парада Christopher Street Day 27 августа неизвестный мужчина принялся оскорблять двоих участниц праздника и угрожать им. После того как Мальте Ц. вступился за них, мужчина несколько раз изо всей силы ударил его кулаком в лицо. Ц. упал на землю и ударился головой об асфальт, после чего был госпитализирован. В больнице его ввели в искусственную кому, однако спустя неделю он скончался от побоев.

Нападавшему удалось скрыться с места происшествия. В течение последующих нескольких дней полиция опрашивала свидетелей и изучала съемки с камер видеонаблюдения. В итоге предполагаемый преступник - 20-летний житель Мюнстера - был задержан 2 сентября на центральном вокзале города. В субботу, 3 сентября, он предстанет перед судьей, который объявит ему меру пресечения. Прокуратура требует арестовать задержанного по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть человека.

Тем временем правоохранительные органы продолжают розыск его предполагаемого сообщника, который скрылся вместе с нападавшим и, возможно, тоже был причастен к инциденту, сообщили в полиции.

Политики и ЛГБТ-активисты потрясены случившимся

"Молодой человек избит до смерти, потому что хотел помочь другим. На Christopher Street Day. В центре Германии. В 2022 году. Это потрясает и безмерно печалит меня. Мои соболезнования родным Мальте. Такому насилию на почве ненависти мы должны противостоять со всей жесткостью", - написала в микроблоге Twitter министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

В свою очередь председатель ассоциации Trans*-Inter*-Münster Феликс Адриан Шепер (Felix Adrian Schäper) назвал нападение в Мюнстере "антиквир-атакой", поскольку погибший был трансгендерным мужчиной, а нападавший выкрикивал гомофобные оскорбления в адрес двух девушек. "В Германии существует серьезная проблема с ненавистью к квир-людям. Насилие против квир-людей - это угроза, которая может быть смертоносной. Мы все должны ежедневно противостоять этому насилию", - заявил уполномоченный правительства ФРГ по делам ЛГБТ-сообщества Свен Леман (Sven Lehmann).

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