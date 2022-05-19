 Франкфуртский ″Айнтрахт″ стал победителем футбольной Лиги Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 19.05.2022

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Европа

Франкфуртский "Айнтрахт" стал победителем футбольной Лиги Европы

Взяв верх над шотландским "Глазго Рейнджерс" в послематчевых пенальти, "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне стал первым немецким клубом, выигравшим турнир Лиги Европы. Правда, формально.

Футбольный клуб Айнтрахт на церемонии награждения после победы в Лиге Европы в Севилье

"Айнтрахт" формально стал первым немецким футбольным клубом, выигравшим Лигу Европы

Клуб "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне выиграл футбольную Лигу Европы. В финале турнира, проходившем вечером в среду, 18 мая, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в испанской Севилье, немецкая команда по серии послематчевых пенальти взяла верх над шотландским "Глазго Рейнджерс".

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во второй половине игры шотландцы вышли вперед после гола, забитого на 57-й минуте полузащитником Джо Арибо. Однако спустя 12 минут нападающий "Айнтрахта" Рафаэль Борре восстановил равновесие. Дополнительное время тоже оказалось безголевым. Исход серии 11-метровых ударов предопределил промах хавбека "Рейнджерса" Аарона Рэмзи. Итоговый счет - 5:4 в пользу немецкой команды.

Для франкфуртцев этот успех в европейском клубном турнире - второй за последние 42 года. Формально "Айнтрахт" стал первым немецким клубом, выигравшим турнир Лиги Европы. Однако в 1980 году эта команда в финале Кубка УЕФА (в 2009 году переименованном в Лигу Европы) по сумме двух матчей - 3:2 и 1:0 - победила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха. Кроме того "Айнтрахт" в 1960 году играл в финале Кубка европейских чемпионов (в настоящее время - Лиге чемпионов УЕФА) , где уступил со счетом 3:7 мадридскому "Реалу".


В следующем сезоне "Айнтрахт" на правах победителя Лиги Европы впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.

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    Автор: Инга Ваннер


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