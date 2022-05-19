Франкфуртский "Айнтрахт" стал победителем футбольной Лиги Европы

Клуб "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне выиграл футбольную Лигу Европы. В финале турнира, проходившем вечером в среду, 18 мая, на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в испанской Севилье, немецкая команда по серии послематчевых пенальти взяла верх над шотландским "Глазго Рейнджерс".



Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во второй половине игры шотландцы вышли вперед после гола, забитого на 57-й минуте полузащитником Джо Арибо. Однако спустя 12 минут нападающий "Айнтрахта" Рафаэль Борре восстановил равновесие. Дополнительное время тоже оказалось безголевым. Исход серии 11-метровых ударов предопределил промах хавбека "Рейнджерса" Аарона Рэмзи. Итоговый счет - 5:4 в пользу немецкой команды.



Для франкфуртцев этот успех в европейском клубном турнире - второй за последние 42 года. Формально "Айнтрахт" стал первым немецким клубом, выигравшим турнир Лиги Европы. Однако в 1980 году эта команда в финале Кубка УЕФА (в 2009 году переименованном в Лигу Европы) по сумме двух матчей - 3:2 и 1:0 - победила "Боруссию" из Мёнхенгладбаха. Кроме того "Айнтрахт" в 1960 году играл в финале Кубка европейских чемпионов (в настоящее время - Лиге чемпионов УЕФА) , где уступил со счетом 3:7 мадридскому "Реалу".



В следующем сезоне "Айнтрахт" на правах победителя Лиги Европы впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов УЕФА.

Смотрите также:

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения В качестве поддержки родной команды уже с утра можно настроиться на правильную волну, почистив зубы трехцветной пастой.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Настоящие футбольные фанаты не мелочатся, а сразу красят весь фасад в цвета флага. Этот дом находится в городке Зандберг (Sandberg).

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Можно еще выкрасить хвосты слонам в зоопарке!

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения На полях Германии сборную страны поддерживают трехцветными рулонами сена.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Отрадно, что и в туалете вам напоминают о любимой команде.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения "Дом вверх дном" на балтийском острове Узедом: поддерживать сборную Германии можно в любом положении.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Зачем покупать флаг, если можно им стать!

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Можно ограничиться косметикой и трехцветно подчеркнуть глаза и губы.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Кому-то достаточно маникюра...

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения А кто-то готов и на мир посмотреть "трехцветно".

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Подходящий провиант - маринованные огурцы в банках трех цветов.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Почему бы не съесть во время трансляции тарелку пасты трех цветов с томатным соусом?

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Для сладкоежек - трехцветные пирожные.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Мороженое охлаждает и бодрит.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Все для фанатов: кепки, панамы, шарфы и даже бикини соответствующих цветов.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения В полном снаряжении во время прямой трансляции.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения И младшее поколение не отстает от опытных болельщиков.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Не каждый даже самый верный болельщик выдерживает напряжение. Многим нужна передышка...

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Но зрелым болельщикам - все нипочем!

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Чемпионат мира по футболу - это праздник, встречи с единомышленниками, новые знакомства, новые друзья, новая любовь… Автор: Инга Ваннер

