Аисты построили гнездо весом более тонны. Пришлось спасать трубу (фото)

Обычно аисты в Германии могут быть уверены в неприкосновенности своих гнезд, но все же случаются вынужденные исключения.
Фрайбург-им-Брайсгау • Как мы уже сообщали на днях, в Германию после зимовки к своим гнездам уже возвращаются аисты. Владельцам этого гнезда придется строить новое. Как сообщает информационное агентство dpa, власти немецкого города Фрайбурга в земле Баден-Вюртемберг, посовещавшись с экологами и местным орнитологическим обществом, были вынуждены принять решение, так сказать, о сносе этого птичьего самостроя - но не потому, что возведено оно было, как и полагается аистам, без разрешений и документов...
Эти птицы пользуются своими гнездами много лет - расширяют, следят за ними, приводят в порядок. В результате они могут весить несколько сотен килограммов, однако вес этого, по данным городских экспертов, превысил целую тонну! Если точнее - составил 1100 килограммов, на что 30-метровая кирпичная труба не рассчитана.
Возникла реальная опасность, что она не выдержит тяжести и рухнет, так что пришлось срочно принимать меры - до того, как птицы займутся выведением потомства. Ведь могли пострадать и люди, и аистята… Специальная операция, проведенная сотрудниками местной пожарной охраны, заняла примерно два часа.
Гнездо находилось в деревне Мунденхоф - самом маленьком районе Фрайбурга, очень популярной как среди аистов, так и среди любителей за ними наблюдать. В общей сложности здесь насчитывается полтора десятка гнезд и каждый год вырастает и встает на крыло более тридцати аистят. За некоторыми гнездами можно наблюдать через веб-камеры.
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