 Аисты построили гнездо весом более тонны. Пришлось спасать трубу (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.02.2021

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По Германии

Аисты построили гнездо весом более тонны. Пришлось спасать трубу (фото)

Обычно аисты в Германии могут быть уверены в неприкосновенности своих гнезд, но все же случаются вынужденные исключения.

Во время специальной операции пожарной команды

Фрайбург-им-Брайсгау • Как мы уже сообщали на днях, в Германию после зимовки к своим гнездам уже возвращаются аисты. Владельцам этого гнезда придется строить новое. Как сообщает информационное агентство dpa, власти немецкого города Фрайбурга в земле Баден-Вюртемберг, посовещавшись с экологами и местным орнитологическим обществом, были вынуждены принять решение, так сказать, о сносе этого птичьего самостроя - но не потому, что возведено оно было, как и полагается аистам, без разрешений и документов...

Эти птицы пользуются своими гнездами много лет - расширяют, следят за ними, приводят в порядок. В результате они могут весить несколько сотен килограммов, однако вес этого, по данным городских экспертов, превысил целую тонну! Если точнее - составил 1100 килограммов, на что 30-метровая кирпичная труба не рассчитана.

Специальная операция "Гнездо" во Фрайбурге. Фотографии

Фрайбург-им-Брайсгау

30-метровая труба с аистиным гнездом на окраине Фрайбурга - в деревне Мунденхоф

Фрайбург-им-Брайсгау

На снятие гнезда с трубы потребовалось примерно два часа

Возникла реальная опасность, что она не выдержит тяжести и рухнет, так что пришлось срочно принимать меры - до того, как птицы займутся выведением потомства. Ведь могли пострадать и люди, и аистята… Специальная операция, проведенная сотрудниками местной пожарной охраны, заняла примерно два часа.

Мунденхоф - деревня аистов 

Гнездо находилось в деревне Мунденхоф - самом маленьком районе Фрайбурга, очень популярной как среди аистов, так и среди любителей за ними наблюдать. В общей сложности здесь насчитывается полтора десятка гнезд и каждый год вырастает и встает на крыло более тридцати аистят. За некоторыми гнездами можно наблюдать через веб-камеры.

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  • Рюген

    Немецкие аисты

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  • Треплин

    Немецкие аисты

    Среди федеральных земель Германии по количеству белых аистов, выводящих потомство, первое место занимает Бранденбург. Здесь насчитывается около 1300 их пар. Этот кадр сделан в Треплине (Treplin).

  • Грос-Герау

    Немецкие аисты

    Район Грос-Герау (Groß-Gerau) в федеральной земле Гессен. Здесь находится самая большая колония белых аистов в Германии - около 180 пар.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Черных аистов в Германии намного меньше - около 700 пар. Они стараются избегать людей, селятся в глухих и старых лесах возле водоемов. Эта фотография сделана в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Лебус (Lebus)

    Немецкие аисты

    В начале 1970-х годов в Германии они были на грани исчезновения. Тогда их насчитывалось здесь меньше полусотни пар. В последние четверть века число черных аистов здесь хотя медленно, но все же растет. На фото - черный аист в Бранденбурге.

  • Фото: Hans-Jürgen Kelm / Niedersächsische Landesforsten

    Немецкие аисты

    В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.

  • Лебус

    Немецкие аисты

    Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.

  • Лайферде

    Немецкие аисты

    Белые аисты Фридолин и Фридерике в нижнесаксонской коммуне Лайферде (Leiferde) в 2016 году.

  • Шлепциг

    Немецкие аисты

    Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.

  • Фройденталь

    Немецкие аисты

    Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.

  • Исни-им-Алльгой

    Немецкие аисты

    Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

  • Дрезден

    Немецкие аисты

    Дрезден (Dresden), Саксония.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Овшлаг

    Немецкие аисты

    Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).

  • Кирххайм

    Немецкие аисты

    Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

  • Бальге

    Немецкие аисты

    За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие аисты

    Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.

  • Шёнебек

    Немецкие аисты

    Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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