Airbus может не вернуть госзаймы на строительство лайнера A380

Генеральный директор европейского авиаконцерна Airbus SE Том Эндерс (Tom Enders) по сути дела исключил возращение государственных займов на постройку крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380, от производства которого в феврале было решено отказаться.

Соответствующее заявление он сделал в интервью The Financial Times (FT), которое газета опубликовала в пятницу, 8 марта.

"Дело в том, что речь идет о партнерстве, основанном на рисках, и основой кредитов является договоренность с предоставившими их правительствами о том, что если выпуск самолета не будет успешным, они рискуют потерять деньги".

Речь идет о миллионах евро

Германия, Великобритания, Франция и Испания выделили авиастроительной корпорации миллионы евро в виде возвратных стартовых инвестиций, напоминает FT. Только лишь Великобритания перечислила 530 млн фунтов стерлингов (616 млн евро) в виде займов Airbus и еще 200 млн фунтов (232 млн евро) - британской компании Rolls-Royce Motor Cars Ltd. На разработку 900 турбовентиляторных двухконтурных двигателей Trent. Порядка 100 млн фунтов (116 млн евро) не были возвращены, отмечает издание.

Часть средств поступает кредитодателям от каждой покупки готового самолета. Кроме того, есть еще лицензионные отчисления.

Имиджевые потери

Том Эндерс утверждает, что компания готова обсудить проблему с правительствами соответствующих стран, однако при этом он подчеркивает, что "программа принесла целый ряд благ налогоплательщикам в Европе", одно из которых - создание дополнительных рабочих мест.

В феврале стало известно, что европейский авиастроитель, выпустивший в прошлом году 800 самолетов и имеющий портфель заказов на 7,5 тыс. лайнеров, решил более не субсидировать А380 и предпочел имиджевые потери материальным убыткам. Международные инвесторы оценили прагматизм: курс акций Airbus 14 февраля подскочил на бирже примерно на 5 процентов. Одной из причин отказа от дальнейшего производства A380 стало сокращение заказа от крупнейшего партнера авиаконцерна - авиакомпании Emirates, отказавшихся от 39 самолетов.

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