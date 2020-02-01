Airbus выплатит рекордный штраф в рамках дела о коррупции

Одна из крупнейших в мире авиастроительных компаний - Airbus SE - выплатит рекордный штраф в размере почти 3,6 млрд евро в рамках мирового соглашения с профильными ведомствами во Франции, США и Великобритании по делу о возможном использовании коррупционных схем при продаже самолетов ряду стран. Об этом в пятницу, 31 января, сообщили в пресс-службе компании, базирующейся во французской Тулузе.

В соответствии со сделкой Национальная финансовая прокуратура Франции получит чуть более 2 млрд евро, британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO) - 984 млн евро, министерство юстиции США - 526 млн евро, а Госдепартамент США - 9 млн евро.

Соответствующие органы отметили, что представители корпорации "активно способствовали расследованию".

Длительное расследование

Как указали в Службе по борьбе с крупными финансовыми махинациями, решение о выплатах было принято "чуть менее чем через четыре года после того, как SFO начала расследование в отношении компании по подозрению, что та задействовала внешних консультантов для подкупа клиентов с тем, чтобы те приобретали ее гражданские и военные самолеты".

Так, факты коррупции могли затронуть подразделения корпорации в Шри-Ланке, Малайзии, Индонезии, в островном государстве Тайвань и в Гане.

В рамках достигнутых договоренностей было заключено соглашение об отсрочке судебного преследования.

"Черные кассы" и противозаконные выплаты

В октябре 2017 года онлайн-издание немецкого журнала Der Spiegel сообщило, что речь могла идти об использовании "черных касс" и более 100 случаев противозаконных выплат в миллионных масштабах.

Так, отделение Airbus в Париже могло участвовать в создании сети подставных фирм вокруг канадской компании Vector Aerospace Corporation. По версии следствия, фирмы создавались с целью передачи взяток ответственным лицам в Австрии, участвовавшим в сделке по приобретению истребителей Eurofighter. Кроме того, через эти фирмы могли передаваться деньги и в связи со сделками по пассажирским и транспортным самолетам, отмечало онлайн-издание Der Spiegel.

Журналисты уточняли, что занимавший пост гендиректора Airbus Томас Эндерс был проинформирован о создании Vector Aerospace. В 2016 году руководство концерна само сообщило о совершенных противоправных действиях британскому антикоррупционному ведомству SFO. Всего в злоупотреблениях следователи тогда обвиняли 16 сотрудников концерна.

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