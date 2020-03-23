Airbus возобновляет производство во Франции и Испании

Европейский аэрокосмический концерн Airbus после обусловленной эпидемией коронавируса четырехдневной паузы возобновляет производство во Франции и Испании. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил генеральный директор компании Гийом Фори. Он объявил о вступлении в силу новых санитарно-гигиенических правил, которые будут действовать на всех производственных площадках концерна.

По словам Фори, авиакомпании, являющиеся клиентами Airbus, находятся в ситуации кризиса и нуждаются в помощи со стороны своих государств. В то же время сам Airbus, по его словам, не претендует на государственную поддержку. "Наша ответственность - действовать прямо сейчас", - подчеркнул он.

Концерн в середине марта остановил производство во Франции и Испании. В то же время работа на заводах в Германии, Великобритании, Канаде, США и Китае продолжилась в обычном режиме. В феврале Airbus на некоторое время остановил производство в Китае из-за вспышки коронавируса, но затем возобновил производство.

Авиакомпании по всему миру резко сократили число рейсов. Так, немецкий концерн Lufthansa осуществит до 19 апреля лишь около 5 процентов запланированных полетов, из 763 его самолетов около 700 останутся в это время на земле. А одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates в воскресенье объявила, что с 25 марта собирается остановить все свои пассажирские рейсы.

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