 Airbus возобновляет производство во Франции и Испании | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2020

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Европа

Airbus возобновляет производство во Франции и Испании

После обусловленного эпидемией перерыва заводы Airbus снова начали работу. Глава концерна просит правительства помочь авиакомпаниям.

Логотип Airbus

Европейский аэрокосмический концерн Airbus после обусловленной эпидемией коронавируса четырехдневной паузы возобновляет производство во Франции и Испании. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил генеральный директор компании Гийом Фори. Он объявил о вступлении в силу новых санитарно-гигиенических правил, которые будут действовать на всех производственных площадках концерна.

По словам Фори, авиакомпании, являющиеся клиентами Airbus, находятся в ситуации кризиса и нуждаются в помощи со стороны своих государств. В то же время сам Airbus, по его словам, не претендует на государственную поддержку. "Наша ответственность - действовать прямо сейчас", - подчеркнул он.

Концерн в середине марта остановил производство во Франции и Испании. В то же время работа на заводах в Германии, Великобритании, Канаде, США и Китае продолжилась в обычном режиме. В феврале Airbus на некоторое время остановил производство в Китае из-за вспышки коронавируса, но затем возобновил производство.

Авиакомпании по всему миру резко сократили число рейсов. Так, немецкий концерн Lufthansa осуществит до 19 апреля лишь около 5 процентов запланированных полетов, из 763 его самолетов около 700 останутся в это время на земле. А одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates в воскресенье объявила, что с 25 марта собирается остановить все свои пассажирские рейсы.

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