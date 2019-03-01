Air France и KLM подтвердили планы по развитию авиаальянса

Министры экономики Франции и Нидерландов подтвердили намерение своих правительств совместно работать над развитием альянса Air France-KLM, образованного двумя авиакомпаниями. Ранее нидерландское правительство неожиданно объявило о покупке акций альянса, что вызвало недовольство во Франции. Однако после встречи, проведенной в пятницу, 1 марта, в Париже, обе стороны выразили удовлетворение текущим положением. Цель - сделать альянс Air France-KLM "самой успешной авиакомпанией в мире", заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Правительства обеих стран намерены создать рабочую группу, которая до июня 2019 года выработает предложения о будущем курсе альянса. В результате ожидается "справедливый и взвешенный" результат, говорится в совместном заявлении Ле Мэра и нидерландского министра финансов Вопке Хукстры. "Мы хотим создать более успешное предприятие и обеспечить учет интересов обеих стран", - добавил Хукстра.

Госучастие в альянсе Air France-KLM

Во вторник, 26 февраля, нидерландское правительство объявило о покупке акций альянса на 680 млн евро и установлении контроля над 12,68 процента Air France-KLM. Позднее правительство в Гааге увеличило свою долю до 14 процентов, а сумму вложений в акции - до 744 млн евро.

Во Франции заявили, что вмешательство государства в дела альянса быть не должно. При этом французское правительство само владеет 14,3 процента акций альянса. Среди причин, побудивших правительство в Гааге войти в число совладельцев альянса, называют опасения Нидерландов, что позиции амстердамского аэропорта Схипхол будут ослаблены в пользу Парижа.

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