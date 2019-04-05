AI отметила рост числа смертных казней в Саудовской Аравии

Число зарегистрированных в мире смертных казней в 2019 году - впервые за 10 лет - оказалось существенно ниже 700, падение по сравнению с цифрами годичной давности составило пять процентов. Такие данные содержатся в докладе международной правозащитной организации Amnesty International (AI), распространенном в пятницу, 17 апреля. По данным экспертов, всего в минувшем году в 20 странах мира были казнены 657 человек.

Вместе с тем эксперты констатируют, что - несмотря на общую положительную тенденцию - в ряде государств ситуация ухудшилась. Речь идет, в первую очередь, о Саудовской Аравии, Южном Судане и Йемене.

"В Саудовской Аравии смертная казнь целенаправленно использовалась как оружие против оппонентов", - констатировал генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко (Markus Beeko).

Список возглавляет Китай

В пятерке стран-лидеров антирейтинга: Иран (251 казнь), Саудовская Аравия (184), Ирак (100), Египет (32). По Китаю у сотрудников AI точных данных нет, поскольку их не публикуют власти КНР. Тем не менее эксперты исходят из того, что ежегодно счет идет на тысячи, поэтому эта страна возглавляет список.

Ранее в беседе с DW эксперт Amnesty International Олуватозин Попоола отмечал, что фактически не существует веских доказательств того, что смертная казнь устрашает преступников больше, чем другие способы наказания.

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