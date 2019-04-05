 AI отметила рост числа смертных казней в Саудовской Аравии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

AI отметила рост числа смертных казней в Саудовской Аравии

По данным Amnesty International, в мире число зарегистрированных смертных казней в 2019 году - впервые за 10 лет - оказалось существенно ниже 700.

Надпись Amnesty International

Число зарегистрированных в мире смертных казней в 2019 году - впервые за 10 лет - оказалось существенно ниже 700, падение по сравнению с цифрами годичной давности составило пять процентов. Такие данные содержатся в докладе международной правозащитной организации Amnesty International (AI), распространенном в пятницу, 17 апреля. По данным экспертов, всего в минувшем году в 20 странах мира были казнены 657 человек.

Вместе с тем эксперты констатируют, что - несмотря на общую положительную тенденцию - в ряде государств ситуация ухудшилась. Речь идет, в первую очередь, о Саудовской Аравии, Южном Судане и Йемене.

"В Саудовской Аравии смертная казнь целенаправленно использовалась как оружие против оппонентов", - констатировал генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Бееко (Markus Beeko).

Список возглавляет Китай

В пятерке стран-лидеров антирейтинга: Иран (251 казнь), Саудовская Аравия (184), Ирак (100), Египет (32). По Китаю у сотрудников AI точных данных нет, поскольку их не публикуют власти КНР. Тем не менее эксперты исходят из того, что ежегодно счет идет на тысячи, поэтому эта страна возглавляет список.

Ранее в беседе с DW эксперт Amnesty International Олуватозин Попоола отмечал, что фактически не существует веских доказательств того, что смертная казнь устрашает преступников больше, чем другие способы наказания.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 02:47

Отчет "Международной амнистии" о России: от дискриминации до массовых казней

Аудио- и видеофайлы по теме

Кто лидирует по числу смертных казней в мире?  

Дональд Трамп требует смертной казни для террориста из Нью-Йорка  

Также по теме

Saudi-Arabien Aziza al-Yousef

В Саудовской Аравии задержаны несколько блогеров 05.04.2019

Задержанные в Саудовской Аравии поддерживали активисток, выступающих за права женщин.

Saudi Arabien Luftaufnahme Riad

В Саудовской Аравии задержаны семь активистов 19.05.2018

Выступавших за права женщин активистов подозревают в создании преступной ячейки и в попытке подорвать стабильность Саудовской Аравии, сообщают правозащитники.

Todesstrafe in den USA

Число смертных казней в мире снизилось до 10-летнего минимума 10.04.2019

В 2018 году в мире казнили не менее 690 человек, говорится в докладе Amnesty International. По оценке правозащитников, больше всего смертных приговоров исполнено в Китае, Иране и Саудовской Аравии.

Реклама

Самые читаемые

Борьба с COVID-19: отсутствие больных в Таджикистане и режим ЧП в Киргизии  

Хроника пандемии: Берлин планирует дальнейшее снятие ограничений с экономики  

Как юному немецкому фанату Tesla на помощь пришел сам Маск  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно