"Агентство": В Лондоне напали на главу Free Russia Арно

Нападение на Наталью Арно совершено 13 ноября, за четыре дня до марша оппозиции в Берлине, пишет "Агентство". По его данным, неизвестный забрал у активистки телефон и передал "привет от Невзлина".

В Лондоне совершено нападение на главу фонда "Свободная Россия" (Free Russia Foundation, FRF) Наталью Арно. Инцидент произошел 13 ноября в районе площади Кавендиш, сообщает "Агентство" в понедельник, 16 декабря, со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, нападавший передвигался на белом скутере. Он приблизился к Арно со спины, выхватил ее мобильный телефон и, на секунду остановившись, крикнул на русском языке: "Привет от Невзлина". Собеседники "Агентства" указали, что активистка удаленно заблокировала телефон в течение получаса после инцидента, но злоумышленники получили по крайней мере временный доступ к ее данным.

Нападение произошло после того, как Арно встретилась с политиком и бизнесменом Михаилом Ходорковским. По словам источников издания, это была "принципиальная беседа", при этом ее содержания они не раскрыли. "Агентство" также напоминает, что встреча с Ходорковским состоялась за четыре дня до антивоенного марша в Берлине, который помогала организовать Free Russia. Ходорковский выступал с критикой акции.

Арно подтвердила факт нападения

Сама Наталья Арно подтвердила факт нападения, но отказалась его комментировать, сославшись на продолжающееся расследование.

Free Russia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в США. В последнее время СМИ и инфлюенсеры, которых финансирует бывший бизнес-партнер Ходорковского Леонид Невзлин, ведут "информационную атаку" на FRF, утверждает "Агентство". Среди таких СМИ в материале упоминается Sota.

В свою очередь издание Sota сообщило , что Невзлин "в ноябре и декабре писал Арно о ситуации с телефоном, предлагая взаимодействие в расследовании кражи для защиты своего имени", но Арно перестала ему отвечать. Издание также обвинило "Агентство" в тесных связях с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

ФБК, "Невзлингейт", Ходорковский

Конфликт между ФБК и Леонидом Невзлиным разгорелся в сентябре. ФБК опубликовал расследование, в котором обвинил Невзлина в подготовке нападений на бывшего директора Anti-Corruption Foundation (ACF, международный ФБК) Леонида Волкова и еще двух российских оппозиционеров. В видеоролике говорится и о том, что Ходорковский тесно связан с Невзлиным и "как минимум его покрывает".

Ходорковский после выхода расследования предположил, что либо Невзлин "сошел с ума", либо это "ФСБшная провокация и фейк, на который потрачено много денег". "Если ФБК желают доказательно меня в чем-то обвинить, они могут пойти в суд. А не хитровывернуто гадить на репутацию", - указал тогда предприниматель. При этом он не отрицал, что Невзлин - его многолетний "бизнес-партнер, соратник и друг", однако заявил, что "в политическом смысле" они идут "разными путями".