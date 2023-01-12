  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Фото сапог российских военных на плацу
Фото: /Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

"Агентство": В РФ отправляют раненых солдат обратно на фронт

Жан Рофе
26 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 января.

https://p.dw.com/p/4M2TJ

На 323-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 12 января (время московское).

++14.05++

В России сложилась практика, когда военнослужащих с серьезными ранениями отправляют обратно на войну в Украину без решения военно-врачебной комиссии (ВВК), пишет "Агентство" со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову. По ее словам, решение о возвращении военнослужащих после госпиталя на фронт принимают командиры частей, минуя необходимую в таких случаях процедуру прохождения ВВК, которая присваивает категории годности к военной службе. Мельникова отмечает, что таких случаев "недопустимо много".

Хроника событий 12 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 января 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Взят ли Соледар под контроль?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Тяжелые бои за Соледар и Бахмут. Когда начнется новая волна мобилизации? DW Новости (10.01.2023)

Тяжелые бои за Соледар и Бахмут. Когда начнется новая волна мобилизации? DW Новости (10.01.2023)

Вторжение России в Украину продолжается уже 321-й день. Самые ожесточенные сражения ведутся в Бахмутском районе Донецкой области. В частности, в районе Соледара. Как отмечается в актуальном отчете британской военной разведки, российским войскам удалось взять под контроль большую часть этого городка.
Политика10 января 2023 г.34:29 мин.
external

Клубная жизнь в Киеве во время войны (10.01.2023)

Клубная жизнь в Киеве во время войны (10.01.2023)

До войны клубная жизнь Киева не уступала по размаху крупнейшим европейским столицам. Сегодня, несмотря на военное положение, обстрелы столицы и перебои с электричеством, так называемые "осколки" клубной культуры все же можно найти.
Общество10 января 2023 г.02:59 мин.

Сайт "Агентства"

Материал "Агентства"
www.agents.media
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Фото сапог российских военных на плацу

"Агентство": В РФ отправляют раненых солдат обратно на фронт

Конфликты26 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Белорусский полицейский на фоне патрульной машины

В Беларуси за неправильный пост будут забирать квартиры?

В Беларуси за неправильный пост будут забирать квартиры?

Политика9 ч. назад
Полиция разбирает баррикады в Лютцерате

Битва за уголь: Как Лютцерат стал жертвой войны в Украине

Битва за уголь: Как Лютцерат стал жертвой войны в Украине

Природа и окружающая среда20 ч. назад
Отделение банка Raiffeisenbank в Крыму в первые дни после аннексии полуострова Россией, 7 апреля 2014 года

Западный банк и его льготы для воюющих в Украине россиян

Западный банк и его льготы для воюющих в Украине россиян

Политика23 ч. назад
Жители Берлина в 1924 году в очереди у ломбарда - гиперинфляция уничтожила их накопления

Гиперинфляция в Германии 100 лет назад. Есть ли риск сейчас?

Гиперинфляция в Германии 100 лет назад. Есть ли риск сейчас?

Экономика и бизнес11 января 2023 г.
Анналена Бербок в Харькове

Война, день 321-й: Бербок в Харькове, бои за Соледар

Война, день 321-й: Бербок в Харькове, бои за Соледар

Политика10 января 2023 г.
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Бои в Соледаре, врачи за Навального. DW Новости Шоу

Бои в Соледаре, врачи за Навального. DW Новости Шоу

Политика10 января 2023 г.57:07 мин.
На главную страницу