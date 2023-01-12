"Агентство": В РФ отправляют раненых солдат обратно на фронт

На 323-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 12 января (время московское).

++14.05++

В России сложилась практика, когда военнослужащих с серьезными ранениями отправляют обратно на войну в Украину без решения военно-врачебной комиссии (ВВК), пишет "Агентство" со ссылкой на ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову. По ее словам, решение о возвращении военнослужащих после госпиталя на фронт принимают командиры частей, минуя необходимую в таких случаях процедуру прохождения ВВК, которая присваивает категории годности к военной службе. Мельникова отмечает, что таких случаев "недопустимо много".

Хроника событий 12 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 января 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: