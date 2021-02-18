СМИ: Минюст РФ потребовал от ЕСПЧ пересмотра решения по Навальному

Министерство юстиции РФ направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о пересмотре решения ЕСПЧ, ранее потребовавшего от российских властей немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального из следственного изолятора (СИЗО). Об этом в субботу, 20 февраля, сообщило агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его словам, заявление коснулось требований ЕСПЧ о пересмотре "обеспечительных мер в отношении Алексея Навального", а также жалобы адвокатов политика, которую в российском юридическом ведомстве просят "признать неприемлемой". В Минюсте РФ считают, что у суда в Страсбурге нет фактов, свидетельствующих о нарушении прав оппозиционера в СИЗО.

ЕСПЧ потребовал освободить Навального

Ранее, 17 февраля, стало известно, что палата ЕСПЧ в составе семи судей, руководствуясь правилом 39 Регламента ЕСПЧ, пришла к выводу, что освобождение Навального необходимо для "надлежащего ведения разбирательства".

Заявление Навального в суд было подано 20 января 2021 года в соответствии со статьей 34 Европейской конвенции по правам человека.

Навальный: достаточных гарантий для сохранения жизни и здоровья нет

До этого, 26 января, Москва уведомила суд, что Алексей Навальный содержится в хорошо охраняемом учреждении, а его камера находится под видеонаблюдением. В ответе были также описаны условия содержания, отмечалось, что политик имел доступ к электронным коммуникациям через тюремную систему. Навальному было разрешено звонить по телефону, и его неоднократно посещали адвокаты и члены общественной наблюдательной комиссии.

Навальный позднее представил свои замечания к этому ответу. Он утверждал, что перечисленные Москвой меры не могут обеспечить достаточных гарантий для сохранения его жизни и здоровья.

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