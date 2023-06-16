Африканские лидеры в Киеве и иные события 478-го дня войны

На 478-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Визит африканских лидеров в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил африканских лидеров принять участие в "глобальном мирном саммите", но отверг идею мирных переговоров с Москвой, которые, по его словам, приведут лишь к замораживанию войны. Выступая на пресс-конференции с приглашенными африканскими политиками, Зеленский сказал, что Украине нужен настоящий мир с выводом российских войск с оккупированной территории.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал Киев и Москву к деэскалации конфликта. "В этой войне должно быть урегулирование, и мир должен быть достигнут путем переговоров", - сказал он. Рамапоса вместе с другими африканскими лидерами посетил Бучу под Киевом. Пресс-секретарь политика сообщил журналистам, что президент спустился в убежище в украинской столице во время российского воздушного налета. Рамапоса также заявил, что проведет двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения саммита БРИКС.

Путин выступил на ПМЭФ

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Путин выступил с утверждением, что соотношение потерь ВС РФ и ВСУ в войне в Украине - "один к десяти". Украинская сторона потеряла 186 танков и 418 бронемашин, заявил президент РФ со ссылкой на доклады военных РФ, не обозначив период, за который, по его версии, эти потери были нанесены.

В ходе ответов на вопросы Путин выступил с антисемитским оскорблением в отношении президента Украины Владимира Зеленского, назвав того "позором еврейского народа". Главный раввин Украины Моше Реувен Асман позднее ответил на эти слова: "Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордится им".

Российский лидер также сообщил о доставке в Беларусь первых ядерных зарядов, которые планируется разместить на территории страны. По его словам, это только первая часть, до конца года планируется завершить процесс. Путин также заявил, что задействование ядерного оружия (ЯО) "теоретически возможно", если возникнет угроза территориальной целостности, независимости и суверенитету России.

Реакция США и НАТО на ядерную риторику Путина

В Белом доме ядерную риторику Кремля назвали "крайне безответственной". В США не видят никаких признаков того, что Россия готовится использовать ЯО, а также причин причин для корректировки Вашингтоном своего ядерного потенциала, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

НАТО серьезно воспринимает объявление России относительно ее ядерного арсенала на территории Беларуси, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе. "Мы видели определенные приготовления", - сказал он, отказавшись вдаваться в подробности и пообещав, что Североатлантический альянс будет пристально наблюдать за действиями России. При этом Столтенберг подчеркнул, что до сих пор НАТО не видела никаких изменений в ядерной позиции России, "которые требовали бы каких-либо изменений" в собственной ядерной позиции организации.

Военные действия

В Подольском районе Киева были слышны громкие взрывы от работы ПВО рядом со столицей, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, в Киеве поврежденных объектов после ракетной атаки нет.

Вооруженные силы Украины сбили 12 ракет и два беспилотника во время дневной атаки РФ на столицу, сообщили Воздушные силы ВСУ и Киевская городская военная администрация. По предварительным данным, в воздушном пространстве вокруг Киева уничтожены шесть аэробаллистических ракет "Кинжал", шесть крылатых ракет "Калибр" и два разведывательных БПЛА.

Число пострадавших от ракетного удара ВС РФ в Киевской области увеличилось до семи, сообщил глава полиции региона Андрей Небытов. По оценкам местной администрации, разрушены три частных дома, 13 домов нуждаются в капитальном ремонте, еще 15 домов и два хозяйственных здания повреждены.

"Путин "укрепляет доверие", нанося крупнейший за последние недели ракетный удар по Киеву именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

После ударов РФ по Херсону ранены 23 человека, в том числе трое детей, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередачи.

Украинские силы продолжают контрнаступательные операции минимум на трех направлениях, отметил американский Институт изучения войны (ISW) в новом обзоре. Аналитики сослались на представителей Генштаба ВСУ и украинской группы войск "Таврийск". В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 июня заявил, что украинские военные еще не начали контрнаступление "как таковое", но признал, что они ведут наступательные действия с подготовительной целью, напомнили в ISW.

Военные успехи летом и осенью нужны Киеву, чтобы доказать союзникам, что Украина способна победить Россию, написала The Washington Post.

Генерал-майор Сергей Горячев "почти наверняка" погиб в результате удара по командному пункту российских войск в Украине 12 июня или в районе этой даты, сообщила британская военная разведка. В ежедневной сводке Минобороны Великобритании говорится, что Горячев был начальником штаба 35-й общевойсковой армии РФ и, вероятно, временно исполнял обязанности командующего. Это - первый российский генерал, о чьей смерти известно в Украине с начала 2023 года, отмечает разведка. Ранее о гибели Горячего сообщил один из российских "военкоров", но затем пост в Telegram был удален.

Столтенберг - о том, как "приблизить Украину к НАТО"

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле его члены "будут обсуждать не приглашение, а то, как приблизить Украину к НАТО", заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, у этого плана есть три элемента. Первый - приблизить Украину к НАТО в практическом плане: помочь ей перейти от советских стандартов к западным и повысить интероперабельность с армиями членов альянса. Второй элемент - политический. "Мы близки к заключению соглашения о создании Совета НАТО-Украина, - заявил Столтенберг. - Мы стремимся провести первое заседание нового совета в Вильнюсе с президентом Зеленским". Третий аспект связан с конкретным вопросом о вступлении Украины в НАТО. По информации Столтенберга, несколько стран НАТО обсуждают с Украиной двусторонние и многосторонние проекты в этом направлении.

Страны НАТО договорились в Брюсселе о создании специального морского центра для защиты подводной инфраструктуры, добавил Столтенберг. "Мы знаем, что у России есть возможность не только составлять карты, но и потенциально осуществлять действия против критически важной инфраструктуры", - сказал он на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По словам Столтенберга, создание центра позволит улучшить сбор и обмен информацией, в том числе - с учетом данных частного сектора.

Поставки оружия и другая военная помощь Украине

Германия предоставит Украине еще 64 ракеты класса "земля-воздух" для системы ПВО Patriot, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в кулуарах встречи министров обороны стран - членов НАТО в Брюсселе. По его словам, ракеты будут направлены Киеву "немедленно".

Испания направит в Украину еще 20 бронетранспортеров, а также передаст Киеву полевой госпиталь, сообщила министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Швеция будет обучать украинских пилотов на истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen, подтвердили в Минобороны страны. Объем нового пакета помощи Украине составит 250 млн шведских крон (около 21,5 млн евро), сообщили в ведомстве. Ранее Швеция завершила обучение украинских военнослужащих на БМП CV90.

О новой помощи Украине заявили и власти Бельгии. Они передадут Киеву бронетранспортеры M113.

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