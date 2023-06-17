Африканская делегация в РФ и другие события 479-го дня войны

Лидеры африканских стран встретились с Владимиром Путиным. Украина говорит о перехвате инициативы на фронте, но ей нужно дальнобойное оружие. Украинский посол в ФРГ призвал усилить поддержку Киева Западом.

На 479-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 17 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Визит африканских лидеров в Санкт-Петербург

Лидеры и представители семи стран Африки, предлагающие план урегулирования российско-украинского военного конфликта, 17 июня прибыли в Санкт-Петербург, где провели встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В состав делегации входят президент Замбии Хакаинде Хичилема, президент Сенегала Маки Саль, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, а также премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и специальные представители президентов Конго и Уганды.

В ходе встречи, которая проходила в Константиновском дворце в закрытом режиме, представители африканских стран отметили, что для завершения войны необходимы переговоры Москвы с Киевом. Время для них настало, убежден Рамапоса. Послание делегации "отчетливое: эту войну нужно прекратить", добавил южноафриканский лидер. Он также указал на необходимость обмена военнопленными, послевоенного восстановления и возвращения детей в свои дома. А президент Сенегала Маки Саль особо выделил желание Африки видеть мир между Россией и Украиной. Африканские посредники убеждены, что этого можно достичь путем диалога. В свою очередь, Путин заявил, что Москва уважает позицию африканских стран в поддержку мирного урегулирования, обвинил Киев в отказе от переговоров и добавил, что РФ готова продолжать обмен пленными.

Днем ранее африканская делегация посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время ее визита в украинскую столицу российские войска, как сообщалось, обстреляли Киевскую область. По итогам встреч с украинским руководством представители стран Африки, среди прочего, предложили завершить войну путем переговоров, которые должны начаться как можно скорее, обеспечить суверенность государств в соответствии с Уставом ООН, предложить гарантии безопасности для всех стран, урегулировать проблему обмена пленными и возвращения украинских детей. Африканские лидеры раскритиковали ракетные удары ВС РФ во время их визита, заявив, что такие действия не способствуют установлению мира.

Контрнаступление Украины и ответ России

По данным украинского Минобороны, Вооруженные силы Украины перехватывают инициативу в войне, а Россия защищается. "Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне - это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км", - заявил замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов.

За сутки 16 июня ВСУ отвоевали территорию размером 24,3 кв. км - это более половины площади Бахмута (41,6 кв. км), пишет издание "Агентство", проанализировавшее интерактивные карты проекта DeepState. Речь идет о районе между селами Нескучное и Новодонецкое в Донецкой области. Издание напоминает, что российские войска на протяжении 292 дней пытались захватить этот город в Донецкой области. Кроме того, по его данным, возвращение Украиной контроля над данными территориями подтверждают российские Telegram-каналы, в частности, близкий к Минобороны РФ канал "Рыбарь".

"РБК-Украина", ссылаясь на данные интерактивной карты DeepState по состоянию на ночь 17 июня, пишет, что украинские военные продвигаются на Бердянском направлении, в ходе боев они оттеснили россиян из пространства между населенными пунктами Урожайное и Новодонецкое. Оба населенных пункта остаются под российским контролем, отмечает издание. Между тем боевые действия продолжаются на линии Новодаровка - Степное, а также на западе и северо-западе от Клещиевки. Ситуация в Марьинке на Авдеевском участке остается тяжелой из-за продолжающегося штурма со стороны российских сил, указывается далее.

Министерство обороны Великобритании в очередном обзоре ситуации войны РФ против Украины отмечает, что Россия после начала контрнаступления ВСУ на юге страны перебросила в этот регион дополнительные ударные вертолеты. В частности, спутниковые снимки свидетельствуют о размещении более 20 дополнительных российских вертолетов на аэродроме Бердянска в примерно 100 км от линии фронта, указывается в заявлении в Twitter. "В постоянном противоборстве между авиацией и средствами противодействия Россия могла получить на юге Украины временное преимущество, в особенности благодаря ударным вертолетам, которые могут применять ракеты большей дальности по наземным целям", - считают в Лондоне.

Западная военная помощь Украине

В июле начнутся поставки Украине беспилотников португальского производителя Tekever для поддержки наземных и морских операций, финансируемые Международным фондом поддержки Украины (IFU), инициированным Великобританией, пишет издание Defense News со ссылкой на Tekever. Эти поставки финансируют Дания, Исландия, Литва, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания. По словам представителя компании, система Tekever AR3, которая будет передана Киеву, может быть использована для продолжительных операций длительностью до 16 часов и для вертикальных взлета и посадки.

Власти Дании также готовы передать Украине истребители F-16, но при условии одобрения США, которые производят эти самолеты, заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен. "Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою битву. Это касается и датских истребителей F-16", - приводит слова политика Radio 4. В распоряжении Дании есть 43 истребителя F-16 американского производства, из которых 30 активно используются. Однако сейчас датские F-16 заменяются более современными истребителями F-35.

Тем временем посол Украины в ФРГ Алексей Макеев призвал к усилению поддержки Запада для защиты от России. "Поддержка Запада необходима нам для выживания. Но ее недостаточно. Вы можете себе представить, у нас есть две системы IRIS-T SLM, несколько систем Patriot", - сказал Макеев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung. По словам дипломата, Киев ими хорошо защищен, но в других местах требуется больше систем противовоздушной обороны, бронетехники и танков. Макеев также указал на необходимость поставок истребителей и боеприпасов большой дальности. Это оружие "будет очень важно для победы Украины", - подчеркнул он.

СМИ о причинах аварии на Каховской ГЭС

Наиболее вероятной причиной разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области стала детонация заряда взрывчатки, который был заложен в технический проход у бетонного основания, соединенный с машинным залом сооружения. К такому выводу в ходе расследования пришли журналисты газеты The New York Times (NYT). Эрозия от каскадов воды, проходивших через затворы плотины, могла привести к разрушению, только если сооружение было плохо спроектировано или бетон был некачественным, но опрошенные изданием инженеры назвали это маловероятным.

Группа международных экспертов и юристов Global Rights Compliance, помогающая прокурорам Украины расследовать действия российских сил, считает, что Каховскую ГЭС почти наверняка разрушили войска РФ. В своих предварительных выводах, которые цитирует Reuters, они полностью исключили вариант, что плотина разрушилась в результате предыдущих обстрелов и половодья. Имеющаяся информация, включающая сейсмические данные и мнения авторитетных экспертов по сносу конструкций, с высокой вероятностью указывает на то, что разрушение Каховской ГЭС было вызвано заложенными в уязвимых точках плотины взрывчатыми веществами, считают эксперты Global Rights Compliance.

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