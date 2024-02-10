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AFP: Израиль нанес удары по окрестностях города Рафах

Павел Мыльников
10 февраля 2024 г.

Об ударах Израиля по пригороду Рафаха сообщило агентство AFP. Ранее премьер Израиля Нетаньяху поручил армии эвакуировать мирных жителей из этого города и зачистить его окрестности от боевиков ХАМАС.

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Мужчина стоит на руинах здания в городе Рафах в секторе Газа
Разрушения в Рафахе (февраль 2024 года)Фото: Mohammed Talatene/dpa/picture alliance

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по южной части сектора Газа в ночь на субботу, 10 февраля, пишет агентство AFP. По словам очевидцев, речь идет об окрестностях города Рафах.

Днем ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил военным разработать план эвакуации мирных жителей из этого населенного пункта и уничтожения сил радикального исламистского движения ХАМАС, действующих в Рафахе и окрестностях. Целей военной операции Израиля "невозможно достичь", пока в регионе остаются четыре батальона ХАМАС, пояснил глава кабмина.

Нетаньяху не уточнил, куда именно можно эвакуировать гражданское население. В то же время собеседник агентства Reuters из числа израильских чиновников сообщил, что жителей Рафаха могут отправить в северные районы сектора Газа. После обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года в Рафахе нашли убежище более миллиона палестинцев - внутренне перемещенных лиц, отмечает AFP.

Правозащитники HRW: Безопасного места для эвакуации нет

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) раскритиковала позицию премьера Израиля. "Принуждение более миллиона палестинских беженцев в Рафахе к новой эвакуации, без безопасного места, в которое они могли бы направиться, было бы незаконным и несло бы катастрофические последствия", - заявила представительница HRW Надия Хардман. Она призвала международное сообщество вмешаться с целью "прекратить дальнейшие злодеяния".

Сирия обвинила Израиль в ударе с Голанских высот

Между тем власти Сирии обвинили Израиль в ударе по окрестностям Дамаска. Системы противовоздушной обороны перехватили ряд ракет, запущенных израильтянами с Голанских высот, заявило сирийское министерство обороны. Атака привела к некоторым "материальным потерям", добавило ведомство, не предоставив подробности.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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