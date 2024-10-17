AFP: Гражданина США Хаббарда пытают в тюрьме РФ

По данным AFP, 72-летний Стивен Хаббард подвергается избиениям, унижениям, лишению пищи и пыткам с ударами током, он может не дожить до освобождения.

Гражданин США, 72-летний Стивен Хаббард, 7 октября приговоренный Московским городским судом к шести годам и 10 месяцам колонии общего режима по статье о "наемничестве", постоянно подвергался жестокому обращению в российской тюрьме. Об этом агентству AFP рассказал один из бывших сокамерников Хаббарда - украинский военнопленный, освобожденный в мае в ходе обмена. AFP опубликовало материал в четверг, 17 октября.

"Они постоянно избивали его, как и любого из нас", - отметил собеседник агентства. "Они били его палками, дубинками и ногами", - добавил он. По словам украинского солдата, охранники также натравливали на Хаббарда собак, морили его голодом и заставляли "ползать по коридору".

Российские тюремщики плохо обращались с Хаббардом, несмотря на его относительно преклонный возраст, потому что он родом из США, убежден украинский военный. Для охранников в тюрьмах РФ "Америка - это воплощение зла", сказал он. "Они убеждены, что американцы должны быть уничтожены", - уточнил собеседник агентства, добавив, что опасается за жизнь пенсионера.

Били по гениталиям, не кормили

Украинец, по своим собственным словам, познакомился с американцем в следственном изоляторе № 2 в Новозыбкове Брянской области, где они содержались с сентября 2022 по май 2023 года и размещались в соседних камерах. Там охранники "намеренно" били заключенных по гениталиям, унижали их, заставляя их "имитировать" сексуальные действия друг с другом, сказал он.

Позднее, до весны 2024 года, они находились в исправительной колонии 7 в поселке Пакино Владимирской области. Там они, по словам собеседника агентства, содержались в одной камере и пытались общаться на английском. По словам Хаббарда, охранники в Пакино пытали его электрическим током. Там заключенным давали так мало еды, что их тела распухали, появлялись "различные признаки гниения", рассказал военнопленный.

По утверждению украинского военного, Хаббарда также пытал тюремный врач, заставлявший заключенных, страдающих чесоткой, длительное время находиться голыми в холодных и сырых помещениях. В результате тот несколько раз простужался, добавил он.

Хаббард неоднократно и безуспешно требовал связаться с его семьей, американскими или украинскими властями. Он не понимал, почему правительство США не может "вытащить его оттуда", сказал военнослужащий.

США обвинили РФ в необеспечении консульского доступа

В начале октября правительство США обвинило Россию в том, что она отказала Хаббарду в консульской помощи и предоставила Соединенным Штатам лишь ограниченную информацию о нем.

МИД РФ не ответил на запрос AFP о деле Хаббардаи его содержании вместе с украинским военнопленным. Украинские власти сообщили агентству, что не нашли доказательств того, что Хаббард служил в украинской воинской части. Собеседник AFP выразил сомнение, что тот мог воевать в Украине, учитывая его возраст и состояние здоровья.

Судебные слушания по делу уроженца штата Мичиган Хаббарда начались 27 сентября, 7 октября по его делу был вынесен приговор. По данным AFP, на момент оглашения приговора американец провел в СИЗО 2,5 года.

В опубликованном на YouTube-видео, датированном маем 2022 года, мужчина, именующий себя Стивеном Джеймсом Хаббардом, говорит, что он с 2014 года живет в городе Изюм Харьковской области Украины, и рассказывает о российской оккупации. Он выглядит неопрятно, у него длинная борода и грязные ногти. Российская армия в начале полномасштабной войны против Украины захватила Изюм, но в сентябре 2022 года Украина вернула город под свой контроль.

Масштабный обмен заключенными

Россия в последние годы неоднократно задерживала граждан США. Им предъявлялись самые различные обвинения - от воровства и семейных конфликтов до шпионажа и критики в адрес российской армии. США обвиняют Москву о намеренном задержании иностранных граждан с целью использовать их для обмена на россиян, содержащихся в западных тюрьмах.

Ранее, 1 августа, произошел самый крупный обмен заключенными между Россией и Западом со времен холодной войны. На свободу, в числе прочих, вышли американский журналист Эван Гершкович и бывший американский солдат Пол Уилан. В обмен в Россию был возвращен осужденный в Германии за убийство в парке Тиргартен российский агент Вадим Красиков.

Европейская служба внешних связей 16 октября сообщила, что в России участились казни украинских военнопленных: с начала войны в российском плену погибли не менее 177 человек.