Афганистан при талибах. Страна станет базой исламских боевиков?
Риск того, что Афганистан может снова превратиться в место скопления джихадистских группировок, эксперты находят невысоким. Это связано и с тем, что "Талибан" после прихода к власти хочет признания.
Боевики ИГ на одном из пропагандистских видеороликов
У президента США Джо Байдена нет сомнений: Вашингтон преследовал в Афганистане, в первую очередь, цель гарантировать собственную безопасность. И тут ничего не изменится. "Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается таким, каким и был всегда - предотвратить теракты в нашей стране", - заявил Байден.
Его предположение о том, что эта цель может быть достигнута даже без присутствия США в Афганистане, разделяют не все американцы. Конгрессмен-республиканец Майкл МакКол считает, что Афганистан возвращается к состоянию, которое имело место до 2001 года: "Это означает - к рассаднику терроризма". По сообщениям информагентств, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли выразил обеспокоенность по поводу того, что такие группировки, как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ), могут быстро воссоздать свои сети в Афганистане.
Афганистан снова превратится в базу для джихадистов?
Риск этого абсолютно реален, пишет американский эксперт по Ближнему Востоку и терроризму Дэниел Байман в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs под заголовком "Станет ли Афганистан снова безопасным убежищем для террористов?". Контртеррористические меры, по его словам, будут значительно затруднены с уходом США из страны.
Однако, добавляет он, вероятность того, что Афганистан снова станет убежищем для международных джихадистских группировок, невысока. На то, указывает Байман, есть несколько причин: "Аль-Каида" потеряла большую часть своей былой силы, а ИГ враждебно настроено по отношению к "Талибану". Кроме того, подчеркивает эксперт, талибы извлекли уроки из прошлого и сейчас ведут себя иначе.
Насколько изменится поведение талибов после прихода к власти?
Эксперт по Южной Азии Кристиан Вагнер (Christian Wagner) из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) также считает, что джихадистские группировки в Афганистане вряд ли вернут свое прежнее присутствие и силу: "Талибы больше не хотят быть во главе государства-изгоя, вместо этого они стремятся к международному признанию".
Вагнер напоминает, что "Исламский Эмират Афганистан", которым талибы управляли с 1996 по 2001 год, был признан только тремя странами - Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ. "Талибан" теперь хочет изменить это. И он знает, что такое возможно только при наличии соответствующей политики. Она включает, среди прочего, и то, как талибы будут относиться к джихадистским группировкам", - пояснил Вагнер.
"Талибан" под наблюдением со всех сторон
Картина Афганистана, населенного джихадистами со всего мира, пугает не только Запад. Россия поддерживает каналы связи с "Талибаном" уже в течение многих лет, в последние месяцы все активнее с ним общается и Китай. Власти в Тегеране также делают ставку на диалог с талибами. Уходящий в отставку министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф уже предложил помощь в налаживании мирных переговоров, которые, возможно, сейчас предстоят в Афганистане. Все три соседних государства едины в борьбе с джихадизмом. И "Талибан" должен знать об этом.
Американские самолеты и техника в аэропорту Кабула
И, наконец, даже после полного вывода своих войск из Афганистана США в вопросах безопасности и защиты от террористических угроз будут полагаться не только на благосклонность талибов. По словам Дэниела Баймана, Вашингтон все еще располагает современными средствами ведения разведки, с помощью которых может следить за джихадистами, а при необходимости - и бороться с ними: "Американские военные изучили возможности использования своих авиабаз за пределами Афганистана для нанесения ударов по "Аль-Каиде" или действий иным образом, если возникнет такая необходимость".
Различия в отношении талибов к ИГ и "Аль-Каиде"
Тем не менее связи между "Талибаном" и "Аль-Каидой" все еще остаются тесными, предупреждал в октябре 2020 года Эдмунд Фиттон-Браун, глава миссии ООН по наблюдению за террористическими группировками "Исламское государство", "Аль-Каида" и "Талибан". "Мы исходим из того, что руководство "Аль-Каиды" и далее будет находиться под защитой талибов", - заявил Фиттон-Браун американскому телеканалу NBC.
Афганские силы безопасности во время нападения ИГ на Джелалабад, август 2020 года
С другой стороны, совершенно иное положение в Афганистане у ИГ, которое тут именует себя "Исламским государством провинции Хорасан", ссылаясь на историческое название региона. Согласно отчету, обнародованному Советом Безопасности ООН в мае 2020 года, ИГ испытало в Афганистане "значительные неудачи". При этом "силы "Талибана" сыграли важную роль в нанесении этих поражений ИГ".
По сути, джихадисты из "Аль-Каиды" и ИГ преследуют иные цели, чем "Талибан". В то время как последний сосредоточен на расширении своего господства в Афганистане, первые две группировки действуют на международном уровне, границы для них не имеют никакого значения. "Это различие во взглядах сыграло роль только в отношениях "Талибана" с ИГ, - уточняет Кристиан Вагнер. - ИГ обвиняет афганцев в том, что они концентрируются только на своей стране и поэтому ставят ее выше ислама и цели его распространения". "Аль-Каида" также преследует эту цель, но, в отличие от ИГ, это не приводит к напряженности в ее отношениях с "Талибаном".
"Обе группировки - и "Талибан", и "Аль-Каида" - связаны между собой общим боевым опытом в Афганистане, и в некоторых случаях их трудно отделить друг от друга", - констатирует Вагнер. Именно это, как он ожидает, может создать трудности для "Талибана", когда движение после прихода к власти будет выстраивать свои отношения с "Аль-Каидой". Поэтому, по мнению немецкого эксперта, многое предстоит прояснить на местном, а не на национальном уровне: "Это будет сильно зависеть от соответствующих личных отношений".
Смотрите также:
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Кабул сдался талибам без боя
Захватив один за другим все крупные города в Афганистане, боевики "Талибана" 15 августа взяли Кабул. Перед этим они заявили, что не будут штурмовать город и возьмут его "мирным путем". Глава МВД Афганистана объявил, что столица будет передана талибам мирно. Боевики группировки заняли президентский дворец в Кабуле для подготовки к смене власти.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Крупные города в руках талибов
Двумя последними городами, которые талибы захватили перед взятием Кабула, августа, стали Джалалабад и Мазари-Шариф. Джалалабад сдался "Талибану" без боя, Мазари-Шариф, где были сосредоточены ключевые силы сопротивления талибам, тоже был взят практически без боя. Его быстрый захват стал неожиданностью и для Запада, и для афганского правительства. На снимке - талибы после взятия Джалалабада.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Президент Афганистана Гани бежал из страны
Спустя несколько часов после захвата Кабула талибами президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В своем "Фейсбуке" он написал, что уехал, "чтобы избежать кровопролития". По разным данным, Гани мог отправиться в Узбекистан, Таджикистан или Оман. В афганских соцсетях его называют трусом и возлагают вину за создание нынешней ситуации в стране.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
В аэропорту Кабула люди в панике штурмуют самолеты
После захвата Кабула боевиками "Талибана" в столице воцарился хаос: сотни людей в панике устремились в аэропорт в надежде покинуть страну. На видеозаписях и фотографиях, выложенных в соцсетях в понедельник, 16 августа, и накануне, видно, как люди карабкаются по винтовым лестницам, пытаясь залезть на самолеты. Согласно сообщениям, среди них даже те, у кого нет загранпаспортов.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Бундесвер спешно эвакуирует нуждающихся в защите
Многие страны спешно эвакуируют сотрудников своих дипломатических представительств и нанятых на месте сотрудников дипмиссий вместе с семьями. По сообщению Минобороны ФРГ, в Кабул вылетели транспортные самолеты бундесвера, чтобы "доставить из Афганистана в безопасное место нуждающихся в защите". На снимке - самолеты перед отлетом в Афганистан с аэродрома Вунсторф близ Ганновера 15 августа.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Британцев из Афганистана эвакуируют военные
Для помощи в эвакуации британских граждан из Афганистана в страну прибыли 600 военных 16-й воздушно-десантной бригады ВВС Великобритании.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Стремительное наступление "Талибана" по всей стране
Прогноз о том, что вывод иностранных войск из Афганистана послужит толчком к попытке "Талибана" захватить власть, оказался верным. Военные столкновения между талибами и афганскими силами безопасности вспыхнули по всей стране. Бои шли в большинстве регионов, в том числе, с применением тяжелого вооружения. На снимке - талибы на КПП перед въездом в город Кундуз.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Захват Кундуза талибами - потеря для правительственных сил
"Талибан" захватил Кундуз - ключевой город на севере страны, считающийся воротами в северные провинции Афганистана, - 8 августа. Потеря Кундуза стала огромным ударом для афганских сил безопасности. Все административные здания в городе перешли под контроль талибов, в том числе - офис губернатора и штаб-квартира полиции. Большая часть городской инфраструктуры во время боев была разрушена.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Талибы оставляют за собой руины
Талибы продвигались с севера на юг страны, часто используя в качестве живого щита мирное население. На снимке - город Лашкаргах к югу от столицы страны: в результате авиаудара здесь уничтожены больница и школа.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Опасаясь мести талибов
Афганцы, сотрудничавшие с международными силами НАТО, особенно опасаются мести талибов. Наступление "Талибана" вынуждало их бежать вместе с семьями - иногда через линию фронта. Десятки стран призвали исламистов, захвативших власть в Афганистане, беспрепятственно выпустить из страны как иностранцев, так и афганцев. На снимке - семья спасается бегством из захваченного талибами города Герат.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Что ждет женщин после прихода к власти талибов?
"Талибан" собирается восстановить "Исламский эмират Афганистан" - так они называли находящуюся под их контролем страну с 1996 по 2001 годы. Крайне консервативные взгляды талибов внушают многим опасения, что с их приходом страна вновь вернется к жестким формам шариата, как это было в 1990-е годы. Многие опасаются, что талибы лишат гражданских прав в первую очередь женщин и детей.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Уход США из Афганистана - спустя почти 20 лет пребывания в стране
США приняли решение уйти из Афганистана спустя почти 20 лет после начала военной операции в этой стране. Джо Байден объявил, что вывод войск завершится к 11 сентября - 20-й годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вслед за США войска из Афганистана решили вывести и другие страны НАТО. По опросам общественного мнения, большинство жителей США и ФРГ поддержали уход из Афганистана.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Правильным ли было решение США и НАТО уйти из Афганистана?
Немало западных экспертов убеждены в том, что решение США и НАТО о выводе войск из Афганистана было преждевременным. В афганских правительственных войсках многие считают, что войска международной коалиции не должны были уходить из страны, оставив их один на один с исламистами. На снимке - военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.
Афганистан принадлежит талибам: что будет со страной?
Провал миссии США и НАТО в Афганистане
Молниеносный захват Афганистана талибами стал шоком для всего мира и свидетельством провала почти 20-летней миссии США и НАТО, целью которой было построение в стране современного прозападного государства. Какое будущее ждет страну?