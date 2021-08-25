Афганцы на границе Польши и Беларуси: заложники ситуации

Паулина Бовник - врач. Она работает в больнице в 30-ти километрах от белорусской границы. То, что сейчас там происходит, Паулина считает чудовищным и едва сдерживает слезы, когда ей приходится об этом рассказывать. Несколько недель назад группа афганцев застряла на границе: польские пограничники преградили беженцам путь внутрь страны. А белорусы не пускают их обратно.

Паулина Бовник пытается помочь этим людям. Им не хватает самого необходимого - воды и пищи. Многие из них больны. Все они выглядят уставшими и отчаявшимися. "Помню тот день, когда я там оказалась и узнала, что кто-то потерял сознание. Можно было видеть, как человек лежал без сознания на земле, - описывает ситуацию врач. - Я схватила свой медицинский чемоданчик и побежала туда. Я просила пограничников, чтобы они меня пропустили. Но мне не разрешили".

Режим ЧП на границе сделал беженцев заложниками

Такие сцены на границе случаются постоянно, и речь не только об афганцах, рассказывает Паулина Бовник. Однажды волонтерам не разрешили передать одеяло семье с маленькими детьми. В другой раз пограничники попытались запретить всякое общение с беженцами. Что там сейчас происходит? Врача очень беспокоит эта ситуация. С момента, когда на границе был введен режим ЧП, ни волонтеры, ни журналисты не имеют доступа к трехкилометровой полосе вдоль границы, где находятся беженцы.

Врач Паулина Бовник

"Решение правительства изолировать территорию, - это скандал", - говорит польский оппозиционер Франтишек Стержевски. Депутат был на границе и сам убедился в том, что там происходит. "Смешно объявлять чрезвычайное положение из-за 30 афганцев", - возмущается Стержевски. Но польская пограничная служба исходит из того, что 10 000 нелегальных мигрантов попытаются попасть через Беларусь в ЕС.

Стержевски говорит, что речь не идет о том, чтобы пропустить через границу каждого, а о возможности для беженцев подать прошение и легально оказаться в ЕС. "Правительство хочет с помощью режима ЧП лишь скрыть, как бесчеловечно обходятся с беженцами на границе", - говорит оппозиционер. А еще власти, по его словам, хотят, чтобы журналисты не могли писать критические статьи на эту тему.

Предупреждения правительства Польши о возможных провокациях в связи с предстоящими в этом регионе совместными учениями России и Беларуси для депутата не аргумент: "Такие военные маневры проходят регулярно". Оппозиционный политик сам попал на первые полосы газет, когда попробовал передать афганским беженцам, минуя пограничников, пакеты с едой и медикаментами. "Речь идет о том, чтобы любой ценой помочь людям, потому что польское государство отказывает им в какой-либо гуманитарной помощи", - говорит он.

Польское общество расколото в вопросе о беженцах

В правительственных кругах поведение Стержевского называют гротескным, постыдным, дискредитирующим оппозицию. Вообще дискуссия о введении чрезвычайного положения на границе поляризует польское общество. Того, кто выступает против такого режима, в социальных сетях называют экстремистами или пособниками белорусской пропаганды.

Польские пограничники рядом с палатками афганских беженцев

В польском парламенте большинство поддержало введение чрезвычайного положения. "Беларусь и Россия ведут гибридную войну", - сказал Ярослав Краевски, депутат от правящей партии "Закон и справедливость" (ЗиС). И ЕС должен этому противостоять: "У наших спецслужб есть информация, которая четко показывает, что угроза, исходящая от обеих стран, нарастает. И что опасность хаоса и дестабилизации в ЕС является настоящей угрозой." Тем важнее обезопасить внешние границы ЕС, полагает руководство Польши.

Похожим образом видят ситуацию и в Еврокомиссии. На запрос DW там ответили, что ситуация на границе с Беларусью является вызовом: "Мы отвергаем всяческие попытки других государств подстрекать к нелегальной миграции в ЕС или терпимое к ней отношение". Что же касается введения чрезвычайного положения, то Еврокомиссия обещает проверить, насколько адекватны принимаемые меры.

"Я не политик", - говорит врач Паулина Бовник. Но и она спрашивает себя, как соотносится эвакуация афганцев из Кабула с судьбой группы людей, застрявших на границе. После всего увиденного на границе ее разочаровала позиция Брюсселя: "Я пришла к выводу, что ЕС предал свои идеалы. И это очень меня огорчает".

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