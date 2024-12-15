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Аэропорт в США закрывали из-за неопознанных дронов

Кирилл Шестаков
15 декабря 2024 г.

Международный аэропорт Стюарт был закрыт на час из-за "активности дронов в воздушном пространстве", сообщила губернатор штата Нью-Йорк.

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Международный аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси
Международный аэропорт Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси (фото из архива)Фото: Jeenah Moon/Getty Images

Взлетно-посадочные полосы международного аэропорта Стюарт в американском штате Нью-Йорк были закрыты из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Об этом сообщила в субботу, 14 декабря, губернатор штата Кэти Хокул.

Аэропорт не работал в течение одного часа вечером 13 декабря. "Это зашло слишком далеко", - заявила Хокул. Администрация президента США Джо Байдена должна направить в штат Нью-Йорк и прилегающие к нему регионы дополнительные федеральные правоохранительные силы с целью "обеспечить безопасность нашей критически важной инфраструктуры и наших людей", подчеркнула она. Губернатор также призвала Конгресс США принять закон, который позволил бы властям и правоохранительным органам штатов бороться с дронами, обнаруженными над их территорией.

В США стали чаще сообщать о неопознанных дронах

Заявление Кэти Хокул было сделано на фоне "участившихся сообщений" о полетах БПЛА над территориями штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Нью-Джерси и "растущего недовольства" местных жителей, отмечает телеканал CBS News. С середины ноября Федеральное бюро расследований США получило около 5000 сообщений об обнаружении дронов, однако лишь 100 из них "заслуживали внимания" властей. Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать неопознанные беспилотники.

Представитель министерства внутренней безопасности США заявил, что многие из обнаруженных "дронов" - в действительности пилотируемые самолеты, которые ошибочно идентифицируются как БПЛА, передает CBS News. Между тем в офисе шерифа округа Оушен в штате Нью-Джерси утверждают, что с помощью собственного дрона обнаружили "загадочные беспилотники", летевшие со скоростью 60 миль в час.

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Заявление Хокул

www.governor.ny.gov
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