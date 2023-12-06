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Аэропорт Мюнхена возобновил работу после ледяного дождя

Жан Рофе
6 декабря 2023 г.

Авиасообщение в Мюнхене дважды приостанавливали из-за непогоды. Прием и вылет рейсов по-прежнему ограничен.

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Аэропорт Мюнхена
Работа мюнхенского аэропорта осложнена последние несколько днейФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Аэропорт Мюнхена во вторник, 5 декабря, возобновил свою деятельность после закрытия из-за ледяного дождя, однако воздушная гавань работает со значительными ограничениями. "По-прежнему действуют жесткие ограничения на авиасообщение. Из-за экстремальных погодных условий расписание рейсов значительно сокращено. Перед поездкой в аэропорт обязательно свяжитесь со своей авиакомпанией, чтобы узнать статус вашего рейса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.

С утра 5 декабря все взлетно-посадочные полосы мюнхенского аэропорта были покрыты гололедом. Из-за этого аэропорт прекратил принимать и отправлять все рейсы до 12 часов дня: более 150 вылетов были отменены или перенесены, еще порядка 160 рейсов аэропорт не смог принять. После полудня вылеты и прием рейсов возобновились.

Работа мюнхенского аэропорта осложнена на протяжении последних нескольких дней. В субботу, 2 декабря, авиасообщение было приостановлено из-за сильного снегопада, накрывшего юг Германии. Задержки рейсов наблюдались и в аэропорту Франкфурта-на-Майне, куда перенаправлялась часть самолетов, следовавших в Мюнхен.

Транспортный хаос в Баварии

Снег и гололед также существенно ограничили движение железнодорожного транспорта в Баварии. Концерн Deutsche Bahn призвал пассажиров проверять обслуживание маршрутов перед началом поездки, а также перенести необязательные поездки из Мюнхена и в Мюнхен на следующие дни. Задержки и отмены поездов ожидаются до вечера 6 декабря. По-прежнему отсутствует сообщение между баварской столицей и соседними Австрией и Швейцарией, в частности, с Инсбруком и Цюрихом.

На дорогах Баварии произошло множество аварий. В Мюнхене фактически остановился общественный транспорт: не ходили поезда метро и городские электрички, автобусы и трамваи.

Из-за погодного хаоса в Мюнхене был отменен домашний матч бундеслиги, в котором мюнхенская "Бавария" должна была встретиться с клубом "Унион Берлин". Игра перенесена на 24 января 2024 года, говорится в заявлении пресс-службы многократного чемпиона Германии.

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Сайт аэропорта Мюнхена

Flugbetrieb weiter stark eingeschränkt
www.munich-airport.de
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