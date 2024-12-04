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Адвокаты просят снять с Трампа обвинение из-за порноактрисы

Сергей Ромашенко
4 декабря 2024 г.

Обвинение по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс должно быть отменено, считают адвокаты. В качестве аргумента они ссылаются на указ президента США Байдена о помиловании его сына Хантера.

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Дональд Трамп в зале суда, апрель 2024
Дональд Трамп в зале суда, апрель 2024Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Адвокаты переизбранного на пост президента США Дональда Трампа попросили суд Нью-Йорка отклонить обвинение в фальсификации документов, выдвинутое против него по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дениэлс, сообщили в среду, 4 декабря, американские СМИ со ссылкой на копию письма юристов.

Защита Трампа утверждает, что их клиент был несправедливо преследуем прокурорами и при этом ссылается на помилование действующим президентом США Джо Байденом сына Хантера. Аргументы адвокатов в значительной степени опираются на документ о помиловании, в котором Байден утверждает, что он и его сын несправедливо стали целью политического преследования.

"Объявляя Хантеру Байдену о помиловании, которое распространяется на все преступления, как инкриминируемые, так и не инкриминируемые, президент Байден утверждал, что его сын подвергся "избирательному и несправедливому преследованию" и "к нему относились по-другому", - цитирует выдержку из документа NBC News.

"Избирательное преследование"

По мнению адвокатов Трампа, окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг демонстрирует такое же избирательное преследование, на которое пожаловался Байден. Как указывается в заявлении, с тех пор как Брэгг вступил в должность, он занимается "именно тем типом политического театра", который осудил Байден.

В заявлении юристов приводятся и другие аргументы в пользу того, что обвинения против Трампа должны быть отклонены. В их числе приводятся ложные показания ключевого свидетеля, а также сам факт победы Трампа на президентских выборах. Адвокаты считают, что "неправомерное преследование "со стороны Брэгга угрожает "продолжительными последствиями для сбалансированной структуры власти в стране".

Дело о выплатах порноактрисе

В мае суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплаты в размере 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за ее молчание. Вынесение приговора планировалось 11 июля, но судья Хуан Мерчан вначале перенес его на сентябрь, затем отложил до окончания выборов, а теперь обдумывает, как действовать в связи с избранием Трампа на пост президента.

2 декабря действующий президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера Байдена. Формулировка указа Байдена, как отмечали американские журналисты, оказалась беспрецедентно широкой и включала любые преступления, которые Хантер Байден "совершил или мог совершить" в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года.

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