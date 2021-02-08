Адвокаты Трампа назвали импичмент "политическим спектаклем"

Адвокаты американского экс-президента Дональда Трампа назвали рассмотрение Сенатом Конгресса США вопроса об импичменте бывшему главе государства, запланированное на 9 февраля, "беспардонным политическим спектаклем" демократов, "жаждущих политического театра" - с целью заставить "замолчать политического оппонента и партию меньшинства". Юристы представили в понедельник, 8 февраля, соответствующий 78-страничный документ с позицией стороны защиты.

При этом адвокаты задались вопросом о конституционности процедуры импичмента в свете того, что Трамп уже покинул должность руководителя государства. Кроме того, в документе содержится утверждение о том, что республиканец не подговаривал своих сторонников пойти на штурм Капитолия 6 января с применением насилия.

Прокуроры: у Трампа - нет аргументов в защиту

В свою очередь девять членов Палаты представителей от демократов, которым предстоит в ходе слушаний исполнить роль прокуроров, также выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что доказательства против Трампа "ошеломляют". "У него нет уважительного оправдания или аргументов в защиту своих действий", - указали члены Демократической партии.

Для того, чтобы импичмент считался вынесенным, в его поддержку должны высказаться минимум 50 демократов и независимых законодателей, а также 17 республиканцев в 100-местном Сенате. Эксперты с учетом предварительного анализа нынешнего расклада сил в верхней палате Конгресса США исходят из того, что набрать подобное число голосов едва ли удастся.

Палата представителей одобрила процедуру импичмента

Резолюция об импичменте Трампа была одобрена Палатой представителей 13 января. Вечером 25 января она была передана в Сенат.

Трамп - первый в истории президент США, в отношении которого дважды решается вопрос об импичменте. В этот раз его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. До этого, 6 января, сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. В результате погибли несколько человек.

Если Трамп будет подвергнут импичменту, он потеряет возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США.

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