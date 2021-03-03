 Адвокаты Навального сообщили, что его увезли из СИЗО в Кольчугино | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2021

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Россия

Адвокаты Навального сообщили, что его увезли из СИЗО в Кольчугино

Сотрудники СИЗО-3 в Кольчугино отказались допускать адвокатов к Алексею Навальному, а позднее сообщили им, что оппозиционера увезли, но отказались уточнять, куда именно.

Алексей Навальный в Бабушкинском районном суде Москвы

Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, приговоренный к реальному сроку по делу "Ив Роше", больше не находится в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом адвокаты политика сообщили в пятницу, 12 марта. Сотрудники СИЗО отказывались допускать адвокатов к Навальному, а позднее сообщили им, что политик убыл, и отказались уточнять, куда именно.

Неназванный собеседник агентства ТАСС из правоохранительных органов в начале марта сообщил, что Навальный в Кольчугино проходит карантин перед отправкой в исправительную колонию в расположенном в 70 км Покрове. Источник "Ведомостей", близкий к администрации Владимирской области, подтвердил, что конечным пунктом в личном деле Навального значится ИК-2 в Покрове.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. 2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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