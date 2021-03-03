Адвокаты Навального сообщили, что его увезли из СИЗО в Кольчугино

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, приговоренный к реальному сроку по делу "Ив Роше", больше не находится в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в городе Кольчугино Владимирской области. Об этом адвокаты политика сообщили в пятницу, 12 марта. Сотрудники СИЗО отказывались допускать адвокатов к Навальному, а позднее сообщили им, что политик убыл, и отказались уточнять, куда именно.

Неназванный собеседник агентства ТАСС из правоохранительных органов в начале марта сообщил, что Навальный в Кольчугино проходит карантин перед отправкой в исправительную колонию в расположенном в 70 км Покрове. Источник "Ведомостей", близкий к администрации Владимирской области, подтвердил, что конечным пунктом в личном деле Навального значится ИК-2 в Покрове.

ЕС и США ввели санкции за преследование Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

В десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. 2 марта ЕС и США синхронно ввели санкции за преследование Навального.

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