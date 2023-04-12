Адвокаты критикуют поправки к закону об адвокатуре в РФ
Александра Иванова
49 мин. назад
Российские адвокаты опасаются, что обновленный закон об адвокатуре в РФ ограничит независимость адвокатов и даст возможность преследовать их за профессиональную деятельность.
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Готовящиеся к принятию в Госдуме поправки к федеральному закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" могут ограничить независимость адвокатуры как института гражданского общества и предоставить органам юстиции, Федеральной палате адвокатов (ФПА) РФ и адвокатским палатам субъектов РФ "необоснованно широкие полномочия, позволяющие им осуществлять преследование адвокатов за их профессиональную деятельность". Такие опасения высказал в беседе с DW петербургский адвокат Виктор Дроздов в среду, 12 апреля. Ожидается, что в этот день Госдума РФ рассмотрит поправки в первом чтении.
Проект поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, по сообщению пресс-службы ФПА, был одобрен правительством России и внесен на рассмотрение в Госдуму 22 февраля.
Реакция адвокатского сообщества на поправки к закону об адвокатуре
Как отмечает онлайн-издание "Адвокатская газета" - орган ФПА, - проект поправок был представлен Минюстом России на общественное обсуждение еще 2 декабря 2021 года и вызвал тогда неоднозначную оценку в адвокатском сообществе.
Как следует из текста законопроекта, опубликованного на сайте Госдумы, среди прочего он закрепляет статус Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР) как информационной системы для комплексной автоматизации деятельности ФПА, региональных адвокатских палат, адвокатских образований и адвокатов.
Кроме того, закон повышает требования к уровню образования претендентов на получение статуса адвоката и подробно регулирует процедуру внесения органами юстиции представлений о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности "за ненадлежащее исполнение обязанностей". "Суть новаций такова, что они позволяют государству (Минюсту) регулировать вопрос лишения статуса адвоката по своему настоянию", - поясняет Виктор Дроздов.
Независимое экспертное заключение по поправкам к закону об адвокатуре
10 апреля на заседании Общественной рабочей группы по оценке предложений в законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре с участием Виктора Дроздова, правозащитницы Каринны Москаленко и ряда других адвокатов из различных регионов РФ было принято независимое экспертное заключение (НЭЗ) по готовящимся поправкам. Его текст имеется в распоряжении DW.
"Содержание Законопроекта показывает стремление усилить механизм воздействия государственных органов на адвокатуру посредством дисциплинарного производства, усложнения порядка доступа к адвокатской практике, введением необоснованных и ненужных требований, вводит ряд положений, фактически посягающих на охраняемую законом адвокатскую тайну. В то же время значимых проблем, действительно стоящих перед адвокатским сообществом, на современном этапе развития адвокатуры, государства и общества, предложенный Законопроект не решает, а способен их усугубить", - говорится в этом документе.
По словам Виктора Дроздова, под этим экспертным заключением к 12 апреля было поставлено около 100 подписей. Оно было направлено в Госдуму, Федеральную палату адвокатов и ООН.
Открытое письмо против принятия поправок к закону об адвокатуре
Кроме того, 11 апреля адвокаты обнародовали в интернете открытое письмо против планируемых изменений в федеральном законе "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".
"За последние годы законодательство в отношении гражданских прав и свобод значительно ужесточилось. Существенно усилилось давление на гражданское общество и СМИ. Очевидно, возросло количество политически мотивированных дел. В условиях, когда судебная система является, по сути, структурным подразделением органов исполнительной власти, институт независимой адвокатуры обеспечивает последний механизм защиты демократических ценностей и прав человека. В случае принятия проводимых поправок российское общество лишится этой своей последней защиты", - говорится в этом документе.
К полудню 12 апреля под ним поставили свои подписи около 1200 человек, в том числе адвокаты Каринна Москаленко, Валерия Ветошкина и Иван Павлов.