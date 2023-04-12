Адвокаты критикуют поправки к закону об адвокатуре в РФ

Российские адвокаты опасаются, что обновленный закон об адвокатуре в РФ ограничит независимость адвокатов и даст возможность преследовать их за профессиональную деятельность.

Готовящиеся к принятию в Госдуме поправки к федеральному закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" могут ограничить независимость адвокатуры как института гражданского общества и предоставить органам юстиции, Федеральной палате адвокатов (ФПА) РФ и адвокатским палатам субъектов РФ "необоснованно широкие полномочия, позволяющие им осуществлять преследование адвокатов за их профессиональную деятельность". Такие опасения высказал в беседе с DW петербургский адвокат Виктор Дроздов в среду, 12 апреля. Ожидается, что в этот день Госдума РФ рассмотрит поправки в первом чтении.

Проект поправок в закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, по сообщению пресс-службы ФПА , был одобрен правительством России и внесен на рассмотрение в Госдуму 22 февраля.

Реакция адвокатского сообщества на поправки к закону об адвокатуре

Как отмечает онлайн-издание "Адвокатская газета" - орган ФПА, - проект поправок был представлен Минюстом России на общественное обсуждение еще 2 декабря 2021 года и вызвал тогда неоднозначную оценку в адвокатском сообществе.

Петербургский адвокат Виктор Дроздов Фото: privat

Как следует из текста законопроекта , опубликованного на сайте Госдумы, среди прочего он закрепляет статус Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР) как информационной системы для комплексной автоматизации деятельности ФПА, региональных адвокатских палат, адвокатских образований и адвокатов.

Кроме того, закон повышает требования к уровню образования претендентов на получение статуса адвоката и подробно регулирует процедуру внесения органами юстиции представлений о привлечении адвокатов к дисциплинарной ответственности "за ненадлежащее исполнение обязанностей". "Суть новаций такова, что они позволяют государству (Минюсту) регулировать вопрос лишения статуса адвоката по своему настоянию", - поясняет Виктор Дроздов.

Независимое экспертное заключение по поправкам к закону об адвокатуре

10 апреля на заседании Общественной рабочей группы по оценке предложений в законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре с участием Виктора Дроздова, правозащитницы Каринны Москаленко и ряда других адвокатов из различных регионов РФ было принято независимое экспертное заключение (НЭЗ) по готовящимся поправкам. Его текст имеется в распоряжении DW.

"Содержание Законопроекта показывает стремление усилить механизм воздействия государственных органов на адвокатуру посредством дисциплинарного производства, усложнения порядка доступа к адвокатской практике, введением необоснованных и ненужных требований, вводит ряд положений, фактически посягающих на охраняемую законом адвокатскую тайну. В то же время значимых проблем, действительно стоящих перед адвокатским сообществом, на современном этапе развития адвокатуры, государства и общества, предложенный Законопроект не решает, а способен их усугубить", - говорится в этом документе.

По словам Виктора Дроздова, под этим экспертным заключением к 12 апреля было поставлено около 100 подписей. Оно было направлено в Госдуму, Федеральную палату адвокатов и ООН.

Открытое письмо против принятия поправок к закону об адвокатуре

Кроме того, 11 апреля адвокаты обнародовали в интернете открытое письмо против планируемых изменений в федеральном законе "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации".

"За последние годы законодательство в отношении гражданских прав и свобод значительно ужесточилось. Существенно усилилось давление на гражданское общество и СМИ. Очевидно, возросло количество политически мотивированных дел. В условиях, когда судебная система является, по сути, структурным подразделением органов исполнительной власти, институт независимой адвокатуры обеспечивает последний механизм защиты демократических ценностей и прав человека. В случае принятия проводимых поправок российское общество лишится этой своей последней защиты", - говорится в этом документе.

К полудню 12 апреля под ним поставили свои подписи около 1200 человек, в том числе адвокаты Каринна Москаленко, Валерия Ветошкина и Иван Павлов.

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