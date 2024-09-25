Адвокат: Здоровье Заремы Мусаевой близко к критическому

По данным правозащитников, у Заремы Мусаевой, больной инсулиновым диабетом второго типа, показатели уровня сахара в крови достигли 30, это близко к критической отметке.

У Заремы Мусаевой - 54-летней матери авторов оппозиционного чеченского Telegram-канала 1ADAT, находящейся в колонии-поселения в Аргуне, - серьезно ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщила в среду, 25 сентября, правозащитная организация "Команда против пыток" (КПП) со ссылкой на адвоката Александра Савина.

"По словам Мусаевой, сахар поднимается уже несколько недель. Врачи в колонии делают все возможное, а медсанчасть УФСИН Чеченской Республики направила запрос в республиканскую больницу о плановой госпитализации, но ответа так и не поступило. Сейчас Зарема ограничила себя в пище, чтобы не допустить дальнейшего повышения уровня сахара и ждет госпитализации", - приводит КПП слова Савина в своем Telegram-канале.

По данным правозащитников, у Заремы Мусаевой, больной инсулиновым диабетом второго типа, показатели уровня сахара в крови достигли 30, это близко к критической отметке. "Зареме постоянно увеличивают дозу инсулина, однако это не помогает", - пишет "Команда против пыток".

Суд отказался освободить Мусаеву из колонии

В июне 2024 года Шалинский городской суд Чечни отказался освобождать Мусаеву из колонии-поселения в Аргуне, сочтя, что ее заболевание позволяет ей отбывать наказание там. Уточняется, что о здоровье Мусаевой адвокат Александр Савин узнал 24 сентября на несостоявшемся заседании Верховного Суда Чеченской Республики, который рассматривал в апелляционном порядке ходатайство об условно-досрочном освобождении. "Суд отложили на месяц, поскольку не известили потерпевшего - полицейского, на которого якобы напала Зарема", - пояснили в КПП.

Похищение Заремы Мусаевой

В январе 2022 года неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД Чеченской Республики, ворвались в квартиру Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде и силой увезли ее в Грозный. Семья Мусаевой обвинила в ее похищении приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, а он сам в ответ заявил, что членов семьи Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". В ожидании приговора Мусаева провела в СИЗО более года. За это время, по данным правозащитников, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

В июле 2023 года Мусаева была приговорена судом в Грозном к 5,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому при этапировании. После апелляции Верховный суд Чечни заменил наказание на 5 лет в колонии-поселении. В марте 2024 года пятый кассационный суд Пятигорска смягчил приговор, сократив срок заключения на три месяца - до 4 лет и 9 месяцев.