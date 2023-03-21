Чиков: В РФ скорректируют практику по делам о сдаче в плен

На 391-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 21 марта (время московское).

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Верховный суд (ВС) РФ корректирует практику по делам о военных преступлениях, пишет в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков . Он отмечает, что проект нового постановления пленума ВС РФ еще опубликован, однако некоторые его положения стали известны СМИ. В частности, к добровольной сдаче в плен теперь будет отнесено любое пленение, если военнослужащий не "оказывал решительное сопротивление". "Такая трактовка подразумевает, что в отношении любого попавшего в плен военнослужащего как минимум будет проведена процессуальная проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ", - поясняет Чиков.

Кроме того, по его сведениям, в РФ планируют ввести ответственность за покушение на самовольное оставление части и дезертирство. Конкретно это будет означать, что "теперь уголовное дело за самовольное оставление части могут возбудить и в случаях, если военнослужащего нет в части менее двух суток", указывает правозащитник.

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