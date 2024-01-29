Адвокат: Политика Кара-Мурзы больше нет в колонии в Омске

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза отбывает 25-летний срок по обвинению в госизмене. Соратники политика сообщили, что Кара-Мурзу, по всей видимости, перевели из омской колонии в другое учреждение ФСИН.

Российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы больше нет в колонии строгого режима в Омске, где он отбывал 25-летний срок по обвинению в госизмене, сообщил в понедельник, 29 января, адвокат Вадим Прохоров в интервью изданию "Агентство". По его словам, один из защитников Кара-Мурзы попытался 29 января посетить его в ИК-6 в Омске, но ему заявили, что политика уже нет в колонии.

Официального подтверждения того, что Владимира Кара-Мурзу этапировали из колонии в Омске, у защиты нет. "Это сказал сотрудник колонии, когда адвокат должен был попасть на прием к подзащитному", - пояснил Прохоров. Последний раз адвокат, регулярно посещающий Кара-Мурзу, встречался с ним на прошлой неделе.

Вадим Прохоров назвал происходящее нарушением в том числе международных норм, поскольку, по его словам, любого заключенного, тем более политического, запрещено содержать в состоянии инкоммуникадо - когда родственники и адвокаты находятся вне связи с заключенным и даже не знают, где он находится. Прохоров добавил, что у него есть догадки, почему могли этапировать Кара-Мурзу, но он не будет их озвучивать, "чтобы не давать дополнительные поводы правоохранительным органам".

Судебное заседание по делу Кара-Мурзы

На 6 февраля в Замоскворецком районном суде Москвы назначено судебное заседание по делу Владимира Кара-Мурзы. На сайте Мосгорсуда уточняется, что в деле речь идет о "действиях (бездействии) должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство".

Ранее о предполагаемом этапировании Каа-Мурзы из Омской колонии сообщил его друг, правозащитник и журналист Александр Подрабинек на своей странице в Facebook. По словам Подрабинека, три дня назад он отправил письмо в ИК-6 в Омске, где содержался Кара-Мурза, но утром 29 января получил ответ, что "адресат убыл в другое учреждение".

Уголовное дело против Кара-Мурзы

В конце апреля 2022 года против Владимира Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении так называемых фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Поводом для преследования стало выступление политика перед членами Палаты представителей американского штата Аризона. По версии следствия, Кара-Мурза распространил заведомо ложную информацию о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине.

Позднее против Кара-Мурзы были возбуждены дела о госизмене и осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной в России. 17 апреля политика приговорили к 25 годам колонии строгого режима. Кара-Мурза не признал вину. В октябре он был этапирован в ИК-6 в Омске. За это время его неоднократно отправляли в ШИЗО. Ему вменили в вину 14 нарушений режима, в итоге он был признан злостным нарушителем и переведен на строгие условия отбывания наказания. "Они используют эти карцеры как способ пытки", - сказала жена оппозиционера Евгения Кара-Мурза.

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